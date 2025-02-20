為用電平衡 台電協商高用電產業南遷

台灣半導體產業快速發展，用電需求也日益增加，國科會轄下智庫DEST發表研究指出，台灣目前無缺電疑慮，但因高度仰賴能源調度，需強化節點韌性。與會的台電供電處處長劉建勳表示，為根本推動能源的區域平衡，目前台電協商高用電產業網中南部遷移，且為避免天災導致斷電，台電積極著手電所屋內化以增強防護。

台灣電網密度雖然非常高，每平方公里約11.9回線公里，為韓國的兩倍，但供電相當不均。劉建勳指出，台灣電力長期分布不均，源於日據時代水利發電多集中於西部平原，導致後來電網也都集中於西部平原發展。

劉建勳說，不過現在北部用電量占全台40%，但發電量僅占28%，中南部則相對均衡，發電量各占36%，才會形成「中電北送」和「南電中送」的現象，為了改善此情況，台電致力於區域平衡，透過引導高用電產業向中南部遷移，縮小供需差距，提升電網利用效率，並減少長距離輸電的風險。

劉建勳表示，長期的「中電北送」和「南電中送」其實也是消耗能源的一種，運送過程中發熱，而且會影響環境，進而造成溫室效應情形的發生。

至於防範極端氣候，劉建勳指出，台電目前致力於將變電所屋內化，除了氣候外，與颱風等自然災害做抗衡。