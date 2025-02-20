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六大接單貨品皆倒 1月剩「電子產品」獨撐大局 「這項」製造貢獻最大

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

受到春節因素影響，1月我七大接單貨品中，僅剩電子產品接單呈正成長1.5%，經濟部統計處長黃于玲表示，主要是拜IC製造訂單之賜。

1月我七大接單貨品中，其中四項傳產貨品接單皆一面倒呈負成長，且跌幅甚深；三項科技產品中，亦僅電子產品獨撐大局，資訊通信產品及光學器材皆呈負成長。

黃于玲指出，資訊通信產品1月接單120.6億美元，月減20.9%，年13.3%，主因春節落點與上年不同，致手機及筆電接單減少，惟AI及雲端產業需求續增，致伺服器、網通產品接單增加，抵銷部分減幅。以接自東協減9.4億美元、美國減5.9億美元較多。

電子產品1月接單177.1億美元，創歷年同月第二高，月減11.1%，年增1.5%，她指出，主因AI、高效能運算等商機熱絡，帶動 IC製造訂單續增，惟受春節假期影響，IC 設計、晶片通路、印刷電路板等接單減少，抵銷部分增幅。以接自美國增16.4億美元較多，惟中國大陸及香港減11.1億美元，抵銷部分增幅。

至於光學器材，黃于玲指出，1月接單15.8億美元，月減16.7%，年減0.3%，主因背光模組及光學鏡頭接單減少，加上春節落點與上年不同，惟光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅。以接自中國大陸及香港減1.2億美元較多，惟美國增0.6億美元，抵銷部分減幅。

春節 美國

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