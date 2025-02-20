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美國AI需求太強勁 1月接單163.8億美元年增6.4%、創歷年同月第2高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

經濟部統計處長黃于玲20日指出，今年1月我自東協接單金額達92.4億美元，創歷年同月新高，主要是接獲一次性高達12億美元、船舶大單。此外，儘管有春節因素，1月我自美國接單163.8億美元，創歷年同月第二高，年增6.4%，主要是美國對AI需求仍熱絡，帶動電子產品訂單持續成長。

1月我接自美國訂單163.8億美元，月減10.4%，年增6.4%，以電子產品增加16.4億美元或增25.7%較多。黃于玲表示，因美國AI需求熱絡，帶動電子產品訂單成長；至於資訊通信產品訂單，如筆電、手機等受到春節基期不同，減少5.9億美元。

1月中國大陸及香港訂單為86.8億美元，月減24.1%，年減18.3%，以電子產品減少11.1億美元或減19.1%較多。黃于玲分析，中國大陸是我海外生產最大基地，需從台灣出口電子產品中間材，部分是受到春節落點不同影響，以及部分已提前拉貨，因基期較高，所以年減幅度較深。

1月東協訂單92.4億美元，月增12.0%，年增1.7%，以運輸工具增加12.6億美元或增178.6倍較多，惟資訊通信產品減少9.4億美元或減24.9%，抵銷部分增幅。

黃于玲表示，1月自東協接自一筆12億美元大單，若扣掉這筆大單，在春節因素影響下，東協接單也會呈年減。

春節 美國

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