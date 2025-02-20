歐洲商會、華德士發布2025薪資調查 近9成企業預計加薪

歐洲商會與人才招募顧問公司華德士（Robert Walters）20日發布《2025數位薪資調查》報告指出，全球經濟放緩、地緣政治緊張，台灣就業市場審慎樂觀，並預期台灣薪資趨勢將保持穩定，延續過去二年趨勢，89%企業預計今年加薪，其中74%調幅1%~5%，各行業中又以科技領域，特別是半導體產業的招募仍會延續去年熱度，且對於高階專業人士及戰略性職務角色，競爭激烈的市場環境則可為其帶來了顯著的薪資增長機會，其增幅估可高達20%。

至於美國總統川普新政帶來的影響，則還要再觀察，截至今年1、2月，台灣就業市場仍屬穩健、正面。

華德士台灣總經理John Winter指出，關於美國總統川普一系列貿易措施，是否衝擊就業市場？他認為，現在仍言之過早，要觀察未來一年川普政策的實際影響。

《2025數位薪資調查》報告指出，台經院預測今年台灣經濟成長率約3.15%，但面臨全球經濟放緩，以及地緣政治持續緊張，企業及專業人士對於就業市場持謹慎態度，整體趨於保守。調查發現，僅有台灣35%的專業人士對今年就業市場有信心，46%專業人士計畫未來半年積極找新工作。

John Winter還提及，近年台灣就業市場對綠能領域，尤其風電工程師有很高的需求，但隨著風電領域投資減少，2024年招聘需求大幅下降，甚至有幾家公司裁員，他認為，台灣風場開發難度確實增加，但這是因為全球市場波動所致；至於科技領域，軟體、半導體及資料中心等招聘需求可望持續成長，尤其是資料中心相關職缺。

John Winter指出，預期接下來幾年資料中心領域的招聘將會大幅成長，該領域的投資計劃會在2029年達到34.4億美元，對於相關人才需求也將會增加。

華德士調查還發現，高達71%的企業表示在招募關鍵職缺時遇到困難，三大挑戰包括：「缺乏申請者/植物人選（62%）」、「勞工對高薪資及福利期（51%）」，以及「企業間激烈的招募競爭（51%）」。

此外，John Winter也提醒，台灣人口老化問題持續加劇人才短缺，已促使許多企業優先考慮年齡多元化的招聘策略，企業也日益認識到技能發展、內部培訓的重要性。