關稅烏雲籠罩 股匯雙挫新台幣貶向32.8元

聯準會公布會議紀要，顯示官員不急於降息的立場，美股主要指數震盪翻紅，不過熱錢持續流出，導致台灣股匯市同步下挫，新台幣兌美元今天收盤收32.791元，貶4.3分，匯價寫一週低點，繼續靠向32.8元，台北及元太外匯市場總成交金額13.2億美元。

美國聯準會（Fed）公布1月會議紀要，官員一致認為，需要看到通膨進一步下降，才有降低利率的空間，值得注意的是，與會官員多對美國總統川普的關稅計畫表達擔憂，認為可能導致通膨升溫。

儘管美股主要指數19日收盤小漲，標普再創新高，但台灣可能成為川普下一波關稅的災區，外資操作保守，加上權值股台積電疲軟，台股今天開低走低，終場下跌116.62點，收在23487.46點。

外資不只連2日提款台股，今天更擴大賣超力道，金額達167.97億元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.75元，儘管日圓短線急升，提振亞幣士氣，但熱錢出走、台股疲軟之下，新台幣延續貶勢，最低觸及32.806元，終場收在32.791元，為14日以來、近一週最低。

外匯交易員表示，市場持續聚焦川普的關稅計畫，雖然利空有點鈍化，但烏雲籠罩之下，新台幣難以走出一波行情，加上美元續居高位，匯價只能延續盤整格局。