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財部：去年私劣菸酒查緝 總市值逾8億元

中央社／ 台北20日電

財政部今天舉辦私劣菸酒查緝會報。財政部表示，113年度在查緝人員合作下，查獲涉嫌違反菸酒管理法菸類數量1120萬餘包，酒類數量98萬餘公升，市價總值達新台幣8.1億元。

財政部今天召開「114年度私劣菸酒查緝會報」，行政院消費者保護處、海洋委員會海巡署、法務部、內政部警政署、農業部漁業署等中央部會，與各地方菸酒主管機關，以及財政部關務署、賦稅署、國庫署、海關、五區國稅局代表參加，共同精進私劣菸酒查緝作為。

財政部表示，去年度在查緝人員通力合作下，查獲涉嫌違反菸酒管理法菸類數量1120萬餘包，酒類數量98萬餘公升，市價總值達8.1億元，對維護消費安全及國家稅收，具有相當貢獻。

財政部次長阮清華於會中指出，以近年來私菸查獲量分析，私菸違法態樣已由傳統以貨櫃、漁船走私菸品轉變為國內產製私菸的地下菸廠為主，為加強查緝及從源頭管制地下菸廠製菸原料，財政部亦訂定相關查緝措施，包括運用通報派查機制追查製菸原料及設備流向，以阻斷地下菸廠原料來源；並就查獲私菸工廠案件的查扣、通報及追查作業等訂定標準作業流程等，以加強查緝力道。

阮清華在會中也勉勵、肯定所有查緝人員，不辭辛勞地堅守維護菸酒產銷秩序的第一道防線，展望未來，查緝工作仍有許多困難與挑戰尚待克服，期許眾人全力以赴，共同打擊不法。

財政部表示，這次會報特別邀請台中地檢署主任檢察官蕭擁溱進行專題演講，並請海洋委員會海巡署、財政部關務署與台中市政府分享查緝案例，藉由查緝實務上的案例分享及結合法律上的刑事偵查作為，深度剖析不法集團犯罪模式，使查緝人員學習如何運用查緝技能，有效遏止不法。

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海巡署 財政部 阮清華

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