財部釋國有地供自來水系統布建 助南科等穩供水

自來水系統為國家關鍵基礎建設計畫，財政部今天表示，近5年國產署透過撥用、出售、出租等方式，釋出317筆、約18.05公頃國有土地給自來水事業使用，其中包含為穩定南科台南園區供水，提供台南市地區國有土地供台水興辦自來水管線相關工程。

財政部國有財產署主任秘書連尤菁今天在例行記者會表示，自來水系統布建屬於基礎建設計畫，且須透過中央與地方通力合作，如果涉及國有土地用地問題，財政部會積極提供協助。

連尤菁指出，國產署為協助地方政府進行自來水系統布建，近5年共完成撥用44筆、面積2.86公頃國有土地，供地方政府進行自來水改善相關工程。

連尤菁舉例，國產署協助新北市石碇區公所撥用該區國有土地，改善無自來水地區居民長期飲用山泉水問題；配合台南市楠西區公所及台東縣卑南鄉公所，撥用國有土地設置自來水加壓站及配水池，加速自來水延管工程施作，解決山區、偏鄉用水問題；同時，協助金門縣自來水廠新建太武配水池，提供金湖鎮太武段國有土地。

連尤菁表示，除了協助地方政府、鄉公所撥用國有土地布建自來水系統，近5年也配合台灣自來水股份有限公司設置自來水加壓站、延管工程及相關設備需求，依國有財產法出售與出租共87筆、面積12.71公頃國有土地，以及依自來水法提供186筆、面積2.48公頃國有土地供埋設自來水管線，以改善與穩定民生用水。

連尤菁指出，例如為穩定南科台南園區供水，提供台南市地區國有土地供台灣自來水股份有限公司興辦自來水管線相關工程。

整體來看，近5年國產署透過不同方式，釋出317筆、約18.05公頃國有土地給自來水事業使用。

連尤菁表示，自來水事業屬公用事業，對民生及產業影響非常大，國產署將持續協助各機關及自來水事業單位取得國有土地，改善無自來水地區供水問題，打造乾淨、安全、穩定供水的生活環境。