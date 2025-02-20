春節影響1月外銷訂單翻黑 估2月年增上看2成

經濟部20日公布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3％，主要是受到春節時間落點不同、去年比較基期較高的影響，雖然年增率呈現負成長，但訂單金額表現優於預期，預估2月外銷訂單年增率將轉為正成長，合計1、2月外銷訂單年增率上看7％。

經濟部繼續追蹤廠商客戶因應川普新政提前拉貨情形，已從上月的9％驟減至1％，經濟部統計處長黃于玲表示，拉貨潮已逐漸淡化，因此2月不會再做追蹤調查。針對川普2.0關稅政策是否導致客戶提前拉貨的調查，11月首次調查時有8.3％，12月提高至9％，到今年1月已降至1％。

黃于玲表示，AI、高效能運算及雲端產業等商機持續熱絡，但因農曆春節時間不同，去年為2月，今年為1月，以及部分產品受海外同業低價競爭影響，使得外銷訂單月減11.2％，年減3％。

預估2月訂單金額435億美元至455億美元之間，月減7.4％～3.1％，年增率則是15.3％～20.6％。排除春節因素，合計1、2月外銷訂單金額905億美元至925億美元之間，年增率5％～7.3％。

觀察七大類主要貨品訂單表現，電子產品表現強勁，是唯一正成長貨類，1月訂單金額177.1億美元，年增1.5％，AI及高效能運算商機熱絡，帶動IC製造訂單續增，且以接自美國訂單增加最多，接自中國大陸及香港訂單減少，抵銷部分增幅。

資訊通訊產品訂單金額120.6億美元，年減13.3％，主要是受到春節落點不同影響；光學器材金額15.8億美元，年增率微減0.3％，除春節因素外，光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅。

傳統貨品受農曆春節影響，以及海外同業低價競爭，加上自動化設備及工具機接單減少，使得基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械接單減少，分別年減21.7％、20.5％、19.0％、4.7％。

1月海外生產比44.8％，較上年同月下降4.2個百分點，創18年來同期新低，主要是因為電子產品及資訊通信產品廠商提高國內生產比所致。黃于玲解釋，國內半導體產業鏈完整，先進製程相對居於優勢，在AI需要高效能運算及雲端需求的帶動下，海外生產比明顯降低。

比較訂單來源，美國、東協、日本的訂單都呈現成長。美國訂單金額163.8億美元，規模為歷年同月次高，年增6.4％，黃于玲表示，AI需求熱絡帶動相關產品訂單，尤其是電子產品訂單持續成長；東協訂單92.4億美元，創歷年同月新高，年增1.7％，主要來船舶的一次性訂單貢獻。日本訂單23.5億美元，年增8％，以資訊通信增加1.4億元為主，主要是伺服器訂單增加。