快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

聽新聞
0:00 / 0:00

央行打炒房加春節效應 1月新青安受理戶數金額探新低

中央社／ 台北20日電
新青安房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
新青安房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

財政部今天公布新青安房貸1月統計，受理戶數3393戶、新台幣266.47億元，雙創新低紀錄，主因農曆春節影響工作天數較少，加上央行第7波選擇性信用管制效果漸顯，使整體房市買氣轉趨觀望，以及銀行加強貸前、貸後管理後，新青安假性需求消退所致。

2024年12月新青年安心成家貸款受理戶數、金額在年底新屋交屋潮帶動下呈現月增，不過，根據財政部國庫署公布最新統計，今年1月受理戶數3393戶，金額266.47億元，均創此方案2023年8月上路以來最低紀錄，分別轉為月減約25.7%、25%。

檢視8大行庫1月承作新青安情形，土地銀行單月受理1094戶最多、是唯一超過千戶者，台灣銀行792戶居次，合庫銀行、台灣企銀均逾400戶，兆豐銀行超過200戶，彰化銀行、第一銀行均有100多戶，華南銀行僅88戶最少。

行庫主管認為，央行端出第7波選擇性信用管制後，已有逐漸改善房市過熱情況，整體房市買氣轉趨觀望，且為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安的情況，銀行加強貸前、貸後管理後，也已讓新青安假性需求逐漸退散。

行庫主管指出，1月受理戶數與金額月減幅度大，主要還是跟農曆春節放長假使工作天數較少有關。

此外，為改善信用資源過度集中不動產貸款情形，央行要求銀行自主管理不動產貸款總量，行庫主管指出，優先承作首購自住的政策方向仍不變，新青安就是首購自住的專案，若民眾有需求，仍會盡力滿足，並在持續控管依銀行法第72條之2規定設算的比率下，消化已核未撥案件。

央行 房市

延伸閱讀

花蓮吉安北昌村分村6名稱入選 22日由住戶票選新村名

陳妍希與陳曉「婚變8徵兆」　2023年最後一次合體同框

台中警執行春節交通安心大執法 交通死傷降幅近一成

大數字／存股標的 八成選台股商品

相關新聞

DSET水資源與電力報告：台灣不缺電 需加強供電韌性

在全球AI需求高度擴張下，台灣半導體產業蓬勃發展，缺水缺電的問題浮上檯面，政策研究機構DSET今（20）日發布台灣半導體...

春節影響1月外銷訂單翻黑 估2月年增上看2成

經濟部20日公布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3％，主要是受到春節時間落點不同、去年比較基期較高的影響，雖然年...

央行打炒房加春節效應 1月新青安受理戶數金額探新低

財政部今天公布新青安房貸1月統計，受理戶數3393戶、新台幣266.47億元，雙創新低紀錄，主因農曆春節影響工作天數較少...

春節落點干擾 1月外銷訂單由紅翻黑

經濟部20日發布1月外銷訂單統計為469.7億美元，月減11.1％，年增率則是減少3％，表現優於預期。

數發部：未禁止民間使用DeepSeek 僅公務機關全面禁用

基於防範公務機關資安風險等考量，行政院已宣布公務機關立即全面禁用 DeepSeek AI服務，包含雲端服務、APP及地端...

去年公共建設執行7392億元創17年新高 國發會加速推展重大建設

國發會今日舉行委員會議，就整體公共建設計畫去年度之執行情形提出報告，去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。