春節因素影響…1月外銷訂單年減3%、中斷連10紅

經濟部統計處20日發布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3%，中止連續10月正成長走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，儘管AI需求強勁，但受到農曆春節落點不同影響，加上海外同業低價競爭所致。

經濟部統計處預測，今年1至2月接單金額905億美元至925億美元之間，將呈年增5%至7.3%。

針對川普2.0祭出關稅戰，廠商是否提前拉貨？根據經濟部1月調查402家廠商，僅有1%廠商反映為係因應川普2.0關稅戰而提前拉貨。黃于玲說，這與12月調查結果9%相比，顯示有「淡化」現象。

黃于玲表示，政經情勢瞬息萬變，美國政府也不斷更新經貿政策，對於外銷訂單展望難以預期長期接單情勢，只能看到下個月。待廠商有新的因應，以及需求變動，就會反映在訂單上。

今年1月在七大主要接單貨品中，僅剩下電子產品接單仍呈現正成長1.5%，其餘皆呈年減。黃于玲表示，1月因受到春節因素影響，現仍難以判斷全球端需求是否回溫。