公保準備金113年獲利逾千億 收益率24.72%創新高

銓敘部今天說，截至民國113年12月底止，公保準備金整體運用規模為新台幣5913億元，113年度運用收益為1190億元，採市值法收益率達24.72%，收益金額與收益率雙雙創歷年新高。

考試院發布新聞稿表示，今天召開第14屆第9次會議，銓敘部以「公教人員保險準備金113年截至12月底止財務運用情形」為題進行業務報告。

銓敘部報告指出，113年度MSCI（明晟）全球指數及台灣加權股價指數分別上漲17.49%、28.47%，公保準備金靈活配置資產，均衡布局國內外金融市場。

銓敘部說，公保準備金依年度運用計畫，採多元、穩健與彈性資產配置，未來仍將持續留意全球金融情勢，包括美國經貿新政動向、地緣政治、中國經濟前景等不確定因素，著重投資風險管控，適時依金融市場變化動態調整投資策略，以提升長期投資績效。

考試院長周弘憲表示，公保準備金113年度運用績效表現亮眼，但全球金融市場詭譎多變，請受委託負責投資的台灣銀行持續留意因應，靈活調整投資策略，維護被保險人權益。

此外，銓敘部也說，因應公教人員個人專戶制度實施及推動退休金自主管理機制，基金管理局自114年開辦公教人員自主投資，提供保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種投資組合，供公教人員依自身風險屬性選擇。

公務人員退休撫卹基金管理局表示，為協助公教人員瞭解自主投資選擇機制、自主投資平台功能及應具備理財觀念，將持續辦理教育宣導；考量退撫儲金追求長期穩健收益，投資策略將採多元化布局，定期評估投資組合概況，適時調整資產配置。