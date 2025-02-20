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危老重建拚加速！內政部放寬容積獎勵 估27萬戶受惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台南維冠大樓(左)、大智市場(右)重建後照片。內政部提供
台南維冠大樓(左)、大智市場(右)重建後照片。內政部提供

內政部20日於部務會報通過「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」修正草案，此次修法是配合2024年11月13日施行的《都市更新條例》第65條修正案，進一步放寬適用對象，期望提升老舊建築重建誘因，保障民眾居住安全。

根據現行規定，該辦法適用於「實施容積管制前已興建完成的合法建築物」，此次修正後，適用範圍將放寬至「實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地」，讓更多建築物有機會獲得原建築容積獎勵。

內政部預估，全國6層樓以上、符合條件的合法建築約有8,216棟、共計27萬戶，這些建築物可透過危老重建方式進行更新，尤其針對1999年921大地震前興建、耐震能力不足的建物，提供更大誘因加速重建，進一步提升建築耐震設計與居住安全。

內政部強調，該修正草案將依法進行制作業程序，並於近日正式發布施行，期望加速危險及老舊建築的整合重建，提升國內建築安全水準，確保民眾居住品質。

內政部 建築物 都市更新

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