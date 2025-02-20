快訊

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

半導體用電大 智庫估夜尖峰備轉率最壞恐偶低於6%

中央社／ 台北20日電

台積電2奈米預計今年起陸續量產，國科會轄下智庫DSET今天發布報告指出，2025至2027年，在最壞的情境下，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%，顯示先進製程擴廠的用電需求成長，對台電供電能力的衝擊。

國科會轄下「科學、民主與社會研究中心」（DSET）今天召開記者會，發布「氣候變遷與基礎設施韌性：台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」。

DSET表示，隨半導體晶片處理技術提升，相同製程的每單位產量能耗率雖正在下降，但由於製程產量與品質的增加，使半導體製造的整體耗電量仍攀升；DSET引述比利時校際微電子中心（IMEC）研究指出，從28奈米進步至2奈米製程，隨製作流程愈趨繁複，電力消耗量將增加2.46倍。

談及半導體製造龍頭台積電，DSET指出，台積電雖已有投資節能與綠能，近年因產能不斷擴張，用電量約呈現每5年翻倍的趨勢。

若進一步考量台積電2奈米廠房預計分別於2025、2026年陸續量產，DSET表示，根據已通過的環評或環差報告書，結合主要科學園區的用電負載數據，考慮2奈米先進製程可能所需的新增用電量後，主要科學園區的最大用電負載將一舉攀升至7.51GW（百萬瓩），占全台於2024年最大用電負載41.19 GW的18.23%。

DSET根據台電已公開的台灣用電量成長推估資料，將台積電2奈米先進製程用電需求納入考量後，在總量意義上，台灣並無夜尖峰用電量將超越系統最大可供電能力的問題，不過，若採取最劣情況進行估算，在2025至2027年，夜尖峰備轉容量率可能偶爾出現略低於6%的情況。

DSET指出，這顯示出2奈米先進製程擴廠的用電需求成長，對台電系統供電能力的衝擊。

DSET建議，台灣應持續發展分散式電力系統、增加輸配電設施、並提高儲能設備裝置量，才能避免單一事件誘發大規模停電，並加快產業恢復用電的速度，提高用電韌性。

DSET並表示，儲能投資因缺乏市場規模而成本過高，進一步導致分散式電網建置困難，建議可將儲能投資列產業創新補助行列，整合半導體產業對於供電風險趨避的資本投入，提升儲能技術投資的經濟誘因。

同時，考量再生能源的發電間歇性與氣候災害可能造成的供電風險，DSET指出，在產業園區層次上，建議可導入混合儲能系統（HESSs），一方面讓廠商依據自身風險評估，設計相應的應急能源，另一方面引入表後儲能設備，可平衡再生能源的日夜供電不均狀況。

供電 台積電 奈米

延伸閱讀

市值型ETF若少了台積電（2330）還夠看？00905可以…報酬率仍高達20.3％

晶圓代工廠擴產效應顯現─昇陽半導體

一家獨大！三星HBM概念股噴出

努力十幾年台灣沒半個諾貝爾獎 國科會主委：真是丟臉

相關新聞

DSET水資源與電力報告：台灣不缺電 需加強供電韌性

在全球AI需求高度擴張下，台灣半導體產業蓬勃發展，缺水缺電的問題浮上檯面，政策研究機構DSET今（20）日發布台灣半導體...

春節落點干擾 1月外銷訂單由紅翻黑

經濟部20日發布1月外銷訂單統計為469.7億美元，月減11.1％，年增率則是減少3％，表現優於預期。

數發部：未禁止民間使用DeepSeek 僅公務機關全面禁用

基於防範公務機關資安風險等考量，行政院已宣布公務機關立即全面禁用 DeepSeek AI服務，包含雲端服務、APP及地端...

去年公共建設執行7392億元創17年新高 國發會加速推展重大建設

國發會今日舉行委員會議，就整體公共建設計畫去年度之執行情形提出報告，去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約...

白話財經EP154｜川普就職滿月大小幾十道行政命令 背後原來有這樣的成算

美國總統川普自1月20日上來，到今天，剛好就職滿月。 過去這一個月來，川普簽署了大大小小幾十項行政命令，他雖然大喊著要對墨西哥、加拿大、中國大陸加徵關稅，上周更宣布了「對等關稅」計畫，表達任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅。此外，他還考慮要對汽車、藥品、晶片等產品加徵關稅。 然而，川普的每一道行政命令，背後都有極深的意涵。川普2.0時代，關稅戰、貿易戰恐怕已經不是重點，這一次，川普更看重的，是外交、國防、能源、航道，甚至是軍事戰略物資，這也是川普就任滿月後，必須持續觀察的重點。 本集白話財經邀請到台經院景氣預測中心主任孫明德，請孫主任來跟我們聊聊川普上任滿月，這一系列的行政命令，究竟有什麼意涵、對全世界會帶來哪些影響。

2025年台股最大變數 國泰金調查：43%的民眾認為是美股

國泰金控今日公布最新的國民經濟信心調查結果，其中對於2025年台股的影響，國泰金的調查結果顯示，43%民眾認為美國股市走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。