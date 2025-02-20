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2024年公共建設執行金額創近17年新高 執行量能逾93％

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會20日公布，去年整體公共建設計畫執行金額約7,392億元，創近17年新高，以總經費逾7,800億元計算，全年執行量能超過九成三。

由於立法院刪減今年度總預算，國發會主委劉鏡清除請各部會督導所屬預先部署相關完工啟用前的準備作業，以如期如質達成預期效益外，並請各部會妥為規劃因應政府預算刪減對計畫推動的可能影響，務必妥善排列資源配置的之優先順序，做好必要經費盤點，加強管控公共建設計畫重要查核點，盡最大努力讓國家建設能夠穩步向前推展，發揮最大綜效。

劉鏡清指出，今年亦有多項重大建設預計完工、啟用、調度、商轉等，如新北市美術館、桃園大潭電廠7號機、高雄興達電廠1號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台76線西庄至西湖路段等。

劉鏡清並提到，去年底經各部會努力，已完成多項重大公共建設，且執行成果豐碩，涵蓋交通、文化、經濟、水利及衛生福利等多項民生需求建設。

如台鐵鳳鳴臨時站完工啟用，提高鶯歌鳳鳴地區交通運輸便利性；桃園會展中心全區啟用，包含國際會議中心與可容納6,000人的展覽館，可望帶動青埔地區產業發展；屏東王船文化館的開幕，保存了台灣宗教文化中重要的王爺文化；國道3號大溪交流道南出銜接台66線系統匝道紓解該路段平假日尖峰時間及匝道交通回堵現象；高雄港第七貨櫃中心全面落成啟用，打造智慧化港口，推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量等。

以及多項衛生福利設施、文化設施、工商設施及水利建設等完工啟用，如連江縣托育資源中心、國立故宮博物院行政大樓暨圖書館、高雄傳藝園區中山堂、北台灣郵件作業中心及營運中心、新竹生物醫學園區第三生技大樓、翡翠原水管等。

國發會 興達電廠

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