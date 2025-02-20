春節落點干擾 1月外銷訂單由紅翻黑

經濟部20日發布1月外銷訂單統計為469.7億美元，月減11.1％，年增率則是減少3％，表現優於預期。

經濟部表示，人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續熱絡，但1月外銷訂單因春節落點不同影響，加上部分產品受到海外同業低價競爭，使得1月外銷訂單金額469.7億美元，較上月減11.2％，較上年同月減3.0％。

新興科技應用需求殷切，持續推升電子產品接單成長，年增1.5％；資訊通信產品因春節落點與上年不同，年減13.3％；光學器材因背光模組及光學鏡頭接單減少，但光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅，年減0.3％。

傳統貨品受農曆春節影響，以及海外同業低價競爭，加上自動化設備及工具機接單減少，使得基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械接單減少，分別年減21.7％、20.5％、19.0％、4.7％。

展望未來，經濟部表示，國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性因素，恐干擾全球經濟成長，但高效能運算、人工智慧等新興科技持續擴增，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，均可望支撐外銷接單成長動能。