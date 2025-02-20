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2025年新能源車銷量估年增18% 美國市場添下修變數

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新統計，2024年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達1,629萬輛，年增25%，中國市場占比擴大至67%。預估2025年全球新能源車銷量將年增18%，中國市場可望持續成長，美國的政策變化可能為銷售增添多項變數。

分析2024年BEV銷量排名，Tesla維持第一名，比亞迪以些微差距排第二。上汽通用五菱憑藉銷量年增達44%，重返年度第3名位置。第4、5名的Volkswagen和廣汽埃安年銷量皆呈負成長，第7、8名的極氪和零跑則因年銷量增加近一倍，首度進入年度十大銷售排行。Hyundai名次下滑至第9名，其2024年銷量衰退21%，在美國、韓國、歐洲等主要市場都表現不佳。

PHEV部分，第一名的比亞迪品牌市占率約38%，若加計集團內其他品牌則超過40%。第2至4名分別為理想、傲圖和長安（含啟源），其中，傲圖因問界M9帶動其總銷量大幅提升，進入年度市占前十大榜單。BMW的PHEV銷量較去年小幅下降3%，位居第七名，其BEV和PHEV的銷量差距持續擴大。吉利集團的自主品牌領克和吉利銀河也是新上榜，分別為第八和第十名。吉利集團2024年整合旗下品牌，包括幾何汽車併入吉利銀河，領克和極氪合併為極氪科技集團，但仍維持領克和極氪雙品牌發展。

TrendForce預估，2025年全球新能源車市場將達1,920萬輛，中國市場受惠汰舊換新補貼政策延續，有望保持成長。然中國汽車集團面臨本地銷量競爭激烈、海外市場資源投入大、技術競爭加劇等三大挑戰，原本的多品牌路線已進入整理階段，預期今年這股合併潮將會持續，集團間合併的可能性也逐漸提高。

美國市場相對有較高不確定性。TrendForce分析，若總統川普取消新能源車7,500美元稅收抵免的行政命令獲得國會支持，預計將導致2025年全球銷量年增率從18%降至16%。然而，這項政策的實際執行時間、美國州政府是否提出地方優惠，以及車廠的電動車策略積極度都可能為銷量成長幅度帶來變數。

新能源車 美國

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