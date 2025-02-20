超標！2024年全年新增節電48億度 今年拚55億度

美國總統川普自1月20日上來，到今天，剛好就職滿月。 過去這一個月來，川普簽署了大大小小幾十項行政命令，他雖然大喊著要對墨西哥、加拿大、中國大陸加徵關稅，上周更宣布了「對等關稅」計畫，表達任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅。此外，他還考慮要對汽車、藥品、晶片等產品加徵關稅。 然而，川普的每一道行政命令，背後都有極深的意涵。川普2.0時代，關稅戰、貿易戰恐怕已經不是重點，這一次，川普更看重的，是外交、國防、能源、航道，甚至是軍事戰略物資，這也是川普就任滿月後，必須持續觀察的重點。 本集白話財經邀請到台經院景氣預測中心主任孫明德，請孫主任來跟我們聊聊川普上任滿月，這一系列的行政命令，究竟有什麼意涵、對全世界會帶來哪些影響。

2025-02-20 13:30