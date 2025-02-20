快訊

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

超標！2024年全年新增節電48億度 今年拚55億度

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
節電示意圖。圖／聯合報系資料照片
節電示意圖。圖／聯合報系資料照片

國發會20日召開委員會議，經濟部就「深度節能推動進展」提出報告。去年我國全年新增節電48億度，超越原先設定的45億度目標，達成率106%；今年節電目標更進一步提升至55億度，預計至2027年累計將可節電206億度。

國發會主委劉鏡清表示，今年我國節電目標為55億度，而公民營企業在深度節能扮演重要角色，貢獻去年近五成的節電來源，因此，未來深度節能將持續透過公營事業帶頭，同時導入ESCO產業。

先由台大醫院、北榮、三總、中油、台電、台糖、台水、中鋼（2002）等十大公營帶頭示範，建立節能輔導模型，再由經濟部等九大部會接力串連並進，最後擴散至整個民間參與，協助企業展現節能成效。

劉鏡清還提到，落實深度節能的過程中，促進ESCO產業發展不可或缺，政府除延續去年推出的ESCO專案貸款信用保證，提供50億元信保額度，讓業者資金不斷炊外，未來更將推動大型ESCO專案開發，大公司承攬、中小企業施作的以大帶小方式，擴大並整合國內ESCO業者；另為維持ESCO發展量能與動能，後續也將評估研議相關業者獎勵機制，期許透過公私協力邁向淨零，同時推動產業綠色成長。

國發會表示，深度節能推動架構，包含公民營企業節能改善、家電汰舊換新補助、設備效率基準管理，以及建築與地方節能治理等四大面向。

公民營企業節能改善方面，推動三階段產業導入能源技術服務業(ESCO)及商業節能汰換補助；家電汰舊換新補助方面自2023年推動以來，民眾反應熱烈，累積已汰換153萬台，今年將持續加碼汰換207萬台，延長貨物稅減免；設備效率基準管理方面，將進一步提升我國冷氣機、電熱水器及馬達等設備能效基準，並推廣分級標示制度及節能標章；建築與地方節能治理方面，則推動建築節能、縣市共推節電，同時關懷弱勢、輔導偏鄉，打造公正轉型。

國發會 節電 經濟部

延伸閱讀

去年公共建設執行7392億元創17年新高 國發會加速推展重大建設

大矽谷計畫苗栗超前 鍾東錦交辦配套2件事重中之重

劉鏡清與地方首長座談 啟動「桃竹苗大矽谷」溝通平台

前進矽谷新創基地+1 劉鏡清：2027年新創募資達50億美元

相關新聞

DSET水資源與電力報告：台灣不缺電 需加強供電韌性

在全球AI需求高度擴張下，台灣半導體產業蓬勃發展，缺水缺電的問題浮上檯面，政策研究機構DSET今（20）日發布台灣半導體...

春節落點干擾 1月外銷訂單由紅翻黑

經濟部20日發布1月外銷訂單統計為469.7億美元，月減11.1％，年增率則是減少3％，表現優於預期。

數發部：未禁止民間使用DeepSeek 僅公務機關全面禁用

基於防範公務機關資安風險等考量，行政院已宣布公務機關立即全面禁用 DeepSeek AI服務，包含雲端服務、APP及地端...

去年公共建設執行7392億元創17年新高 國發會加速推展重大建設

國發會今日舉行委員會議，就整體公共建設計畫去年度之執行情形提出報告，去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約...

白話財經EP154｜川普就職滿月大小幾十道行政命令 背後原來有這樣的成算

美國總統川普自1月20日上來，到今天，剛好就職滿月。 過去這一個月來，川普簽署了大大小小幾十項行政命令，他雖然大喊著要對墨西哥、加拿大、中國大陸加徵關稅，上周更宣布了「對等關稅」計畫，表達任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅。此外，他還考慮要對汽車、藥品、晶片等產品加徵關稅。 然而，川普的每一道行政命令，背後都有極深的意涵。川普2.0時代，關稅戰、貿易戰恐怕已經不是重點，這一次，川普更看重的，是外交、國防、能源、航道，甚至是軍事戰略物資，這也是川普就任滿月後，必須持續觀察的重點。 本集白話財經邀請到台經院景氣預測中心主任孫明德，請孫主任來跟我們聊聊川普上任滿月，這一系列的行政命令，究竟有什麼意涵、對全世界會帶來哪些影響。

2025年台股最大變數 國泰金調查：43%的民眾認為是美股

國泰金控今日公布最新的國民經濟信心調查結果，其中對於2025年台股的影響，國泰金的調查結果顯示，43%民眾認為美國股市走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。