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數發部：未禁止民間使用DeepSeek 僅公務機關全面禁用
基於防範公務機關資安風險等考量，行政院已宣布公務機關立即全面禁用DeepSeek AI服務，包含雲端服務、APP及地端下載等方式，公務機關皆不得使用。惟考量適法性與可行性等影響因素，目前未進一步限制業者提供民眾下載及使用，數發部並提醒使用時應注意可能之資安及隱私風險。
數發部表示，有關中國「杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司」所發布DeepSeek AI服務產品，觀察目前世界各國採取之應對趨勢，包括民間與公務機關全面禁止及公務機關全面或部分禁止使用，其中多數又以限制公務機關使用為主要應對措施。目前有2個國家限制民間使用特定服務類型。
數發部強調，台灣是法治國家，政府機關依法行政是法治國家的基本原則，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及使用，將視有無違反個資法等相關法規規定 。政府將持續關注DeepSeek議題，並提醒民眾要注意相關風險。
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