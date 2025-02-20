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DSET水資源與電力報告：台灣不缺電 需加強供電韌性

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
政策研究機構DSET今（20）日發布台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告，認為台灣總體不缺電，但高度仰賴調度，應加強韌性。記者陳儷方／攝影
政策研究機構DSET今（20）日發布台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告，認為台灣總體不缺電，但高度仰賴調度，應加強韌性。記者陳儷方／攝影

在全球AI需求高度擴張下，台灣半導體產業蓬勃發展，缺水缺電的問題浮上檯面，政策研究機構DSET今（20）日發布台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告，將經濟部評估的電力需求成長率，加上2奈米先進製程的高用電量後，台灣目前並沒有缺電疑慮，唯一問題是高度仰賴區域間的資源調度能力。

科技、民主與社會研究中心（DEST）是國科會2023年10月成立的政策研究機構，20日首度發布與環境權保障基金會共同撰寫的「氣候變遷與其基礎設施韌性：台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」，針對台灣半導體產業的水資源與電力使用安全問題，進行分析。

目前對半導體先進製程的高耗能討論，主要集中在極紫外光微影設備的使用，報告指出，總體而言，製程用電僅占全廠耗電量的46.1％，另外5成的能源消耗是來自無塵室、外氣空調、冷卻系統、超純水供應系統等設備構成，其中，空調系統是最大的單一用電項目。

由於各地氣溫逐漸推升，研究團隊推估最多將增加6.08％的低溫冰機耗電量，顯示廠務用電也應納為未來氣候調適作為的目標。

缺電問題是否存在，各界解讀不一，政府再三強調不缺電，但卻因為台電的無預停電，加上各地方政府積極爭取半導體產業設廠，使得電力夠不夠成為重要議題。

DSET最新報告給出研究結論，台灣目前並沒有缺電疑慮，但因為高度仰速區域之間的資源調度能力，需強化輸電節電的韌性，並將極端氣候事件的影響納入事前評估，才能確保產業用電安全。

以2023年11月至2024年10月一年期間，逐日夜尖峰時段用電利用率最高時間點的最大電力供給量與實際用電量資料作為基線，考慮經濟部評估的用電需求年成長率，加上目前已知2奈米先進製程的最高用電量1.928GW後，台電2025年至2035年的供電能力表現情形。

DSET報告表示，在總量意義上，用電量不會超過供電能力，也就是電力供大於需，不過，他們也發現2025年至2027年的備轉容量率可能偶爾出現低於6％的情形，因此，台電應該持續發展分散式電力系統，增加輸配電設施，同時提高儲能設備裝置量，才能避免單一事件誘發大規模停電的風險。

半導體 台電 缺電

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