去年公共建設執行7392億元創17年新高 國發會加速推展重大建設
國發會今日舉行委員會議，就整體公共建設計畫去年度之執行情形提出報告，去年整體公共建設計畫經費超過7800億元，執行金額約7392億元，創近17年新高，執行量能超過九成三，整體公共投資仍維持高檔，且執行成果豐碩，涵蓋交通、文化、經濟、水利及衛生福利等多項民生需求建設。
國發會主委劉鏡清表示，今年仍將持續穩健推動各項重大建設，請各部會務必妥善排列資源配置之優先順序，加強管控公共建設計畫重要查核點，發揮計畫預期效益。
劉鏡清表示，去年底經各部會努力，已完成多項重大公共建設，如台鐵鳳鳴臨時站完工啟用，提高鶯歌鳳鳴地區交通運輸便利性；桃園會展中心全區啟用，包含國際會議中心與可容納6000人的展覽館，可望帶動青埔地區產業發展；屏東王船文化館的開幕，保存了台灣宗教文化中重要的王爺文化。
此外，還有國道3號大溪交流道南出銜接台66線系統匝道紓解該路段平假日尖峰時間及匝道交通回堵現象；高雄港第七貨櫃中心全面落成啟用，打造智慧化港口，推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量等，以及多項衛生福利設施、文化設施、工商設施及水利建設等完工啟用，如連江縣托育資源中心、國立故宮博物院行政大樓暨圖書館、高雄傳藝園區中山堂、北台灣郵件作業中心及營運中心、新竹生物醫學園區第三生技大樓、翡翠原水管等。
展望未來，劉鏡清表示，今年亦有多項重大建設預計完工、啟用、調度、商轉等，如新北市美術館、桃園大潭電廠7號機、高雄興達電廠1號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台76線西庄至西湖路段等。
劉鏡清表示，除請各部會督導所屬預先部署相關完工啟用前之準備作業，以如期如質達成預期效益外，並請各部會妥為規劃因應政府預算刪減對計畫推動之可能影響，務必妥善排列資源配置之優先順序，做好必要經費盤點，加強管控公共建設計畫重要查核點，盡最大努力讓國家建設能夠穩步向前推展，發揮最大綜效。
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