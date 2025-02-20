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孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

國泰金最新調查：影響今年台股最重要因素 逾四成民眾認為是「它」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控（2882）20日發布2025年2月國民經濟信心調查結果，本月時事題為「民眾對於影響2025年台灣經濟與股市重要因素調查」，針對民眾對於影響2025年台灣股市重要因素調查，調查結果顯示：43%民眾認為，美國股市走勢為影響2025年台灣股市走勢的最重要原因，其次有24%民眾預期，課徵關稅影響全球貿易活動會影響股市表現，另有12%民眾覺得，全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

根據國泰金調查結果，影響2025年台灣經濟重要因素，34%的民眾認為最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有26%民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有14%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

國泰金20日公布國民經濟信心調查結果，國發會最新公布的12月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-6.4，但展望樂觀指數明顯走弱至-11.2。大額消費意願指數下降至8.3，耐久財消費意願指數同步微降至-8.8，顯示民眾消費動能短期降溫。買房意願連續四個月改善，本月小升至-48.5，賣房意願亦上升至-15.7。

另外，53%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，66%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2024年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%。本月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅下降至2.84%，有53%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.28%，有66%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

政策不確定性令國際股市區間震盪，股市樂觀情緒短期下降：川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至9.2，但風險偏好指數小幅走高至19.3。

國泰金控 經濟成長率

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