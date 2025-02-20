快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

113年全年新增節電48億度超標達成 114年拚55億度

中央社／ 台北20日電

淨零永續需要全民努力，而在公私協力之下，113年全年節電目標順利達成。經濟部表示，去年台灣全年新增節電48億度，超越原先設定的45億度目標，達成率106%，114年節電目標更進一步提升至55億度，預計至116年，累計可節電206億度。

經濟部今天於國發會第126次委員會議，就「深度節能推動進展」提出報告，除了展現113年節電目標超標達成的結果，也揭示114年節電目標為55億度。

國發會主委劉鏡清表示，公民營企業在深度節能扮演重要角色，貢獻去年近5成的節電來源，未來深度節能將持續透過公營事業帶頭，同時導入能源技術服務業（ESCO）產業；先由台大醫院、北榮、三總、中油、台電、台糖、台水、中鋼等10大公營帶頭示範，建立節能輔導模型，再由經濟部等9大部會接力串連並進，最後擴散至民間參與，協助企業展現節能成效。

劉鏡清進一步指出，落實深度節能的過程中，促ESCO產業發展不可或缺，政府除了延續去年推出的ESCO專案貸款信用保證，提供50億元信保額度，讓業者資金不斷炊，未來更將推動大型ESCO專案開發，大公司承攬、中小企業施作的以大帶小方式，擴大並整合國內ESCO業者。

另外，為了維持ESCO發展量能與動能，將評估研議相關業者獎勵機制，期許透過公私協力邁向淨零，同時推動產業綠色成長。

經濟部則說明，深度節能推動架構，包含公民營企業節能改善、家電汰舊換新補助、設備效率基準管理及建築與地方節能治理等4大面向。

公民營企業節能改善方面，推動3階段產業導入ESCO及商業節能汰換補助；家電汰舊換新補助方面，自112年推動以來，民眾反應熱烈，累積已汰換153萬台，今年持續加碼汰換207萬台，延長貨物稅減免。

設備效率基準管理方面，將進一步提升冷氣機、電熱水器及馬達等設備能效基準，並推廣分級標示制度及節能標章；建築與地方節能治理方面，推動建築節能、縣市共推節電，同時關懷弱勢、輔導偏鄉，打造公正轉型。

節電 經濟部

延伸閱讀

預算遭凍20％ 經濟部節能家電補助數量大砍29％

大矽谷計畫苗栗超前 鍾東錦交辦配套2件事重中之重

劉鏡清與桃竹苗首長座談 評估新增產業用地完善路網

劉鏡清與地方首長座談 啟動「桃竹苗大矽谷」溝通平台

相關新聞

2025年台股最大變數 國泰金調查：43%的民眾認為是美股

國泰金控今日公布最新的國民經濟信心調查結果，其中對於2025年台股的影響，國泰金的調查結果顯示，43%民眾認為美國股市走...

2月國民經濟信心調查：景氣展望與股市樂觀指數同步走弱 風險偏好續揚

國泰金控（2882）發布2025年2月國民經濟信心調查結果：景氣展望與股市樂觀指數同步走弱，風險偏好續揚。

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

美國總統川普上任就職滿月，這一個月內，川普簽署了大大小小幾十項行政命令，他的每一項行政命令、每一段狂言，都構築在MAGA（讓美國再次偉大）政見上。究竟，這些行政命令背後蘊含哪些意涵？關稅政策之外，他又要讓美國如何再度偉大？

大成鋼漲不停、台塑翻身都因「美製造」…台積電、環球晶超前佈署 這2家將加碼投資美

儘管美國製造成本較高，但美國是台灣最大的外銷市場，面對川普關稅大刀，台商將不得不擴大在美生產比重，而領先布局的台廠受影響相對小。

台經院景氣中心：蛇年「北冷南熱」 建議進軍東南亞市場

「2025經濟情勢與產業展望」研討會19日在台中市政府集會堂盛大開講，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德展望2025年...

動作要快！家電汰舊換新每台最高享5,000元補助 申請至10月底

經濟部19日宣布，2025年「住宅家電汰舊換新節能補助」啟動，民眾只要將家中老舊冷氣機及電冰箱汰換為一級能效產品，每台新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。