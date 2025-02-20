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全球散裝船和平商機浮現 最新日租金價格大漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全球散裝船和平商機浮現，散裝船日租金從小型船開始擴大到中、大型船。 圖為裕民航運旗下散裝船。（聯合報系資料庫）
全球散裝船和平商機浮現，散裝船日租金從小型船開始擴大到中、大型船。 圖為裕民航運旗下散裝船。（聯合報系資料庫）

全球散裝船和平商機浮現，散裝船日租金從小型船開始擴大到中、大型船。 隨著美國總統川普出手調停俄烏戰爭後，全球散裝船市場已經看到戰後重建需求，近一周噸數較小輕便極限型船舶價格自2月6日之後連續天天上漲，最新19日全球期貨報價收盤再漲4%，近一周漲幅達20.5%，日租金來到8,572美元。

國內中小型船這波優先受惠，慧洋-ky（2637） 、新興（2605）、中航（2612）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641）等今年業績全面雨露均霑；隨著海岬型開始漲，接著才會是裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）也會跟著受惠。法人看好運價近期急速回升效益，散裝船業績也會跟著水漲船高，慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，效益有望最先顯現。

國內的散裝船業者指出，全球散裝船重建需求開始出籠，在小型船的連續多天大漲拉動下，漲勢已經擴延巴拿馬型及海岬型，19日最新的日租金價格全面翻揚，巴拿馬型日租金上漲5%，日租金為9,932美元，最大型的海岬型過去跌幅較大，一天反彈幅度達14%，日價格7,187美元，為還是低於中型的巴拿馬型船及小型的輕便極限型船舶。

國內的散裝船業者指出，因為烏克蘭戰爭拖延時間太久，許多重要基礎建設碼頭都損傷嚴重，所以大型船舶不易靠港，根據近期的運價，就可以看出來，第一波重建商機以小型船需求量最大，依序才會開始擴大到中型船再到大型船。

國內的散裝航運業者分析，傳出俄烏「不久後」可能停火，戰期拉長破壞嚴重，預期將帶來龐大的重建商機，再加上散裝船市場供給相當緊，是一個淺碟市場，只要需求一出籠，市場供給吃緊，運價就會立即反彈，市場已經開始有業者從觀望進場租船，而且上升的速度會很快。

散裝船 碼頭 租金 美國

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