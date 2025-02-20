2025年台股最大變數 國泰金調查：43%的民眾認為是美股

國泰金控今日公布最新的國民經濟信心調查結果，其中對於2025年台股的影響，國泰金的調查結果顯示，43%民眾認為美國股市走勢為影響2025年台灣股市走勢的最重要原因，其次有24%民眾預期課徵關稅影響全球貿易活動會影響股市表現，另有12%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

國泰金控在本月的調查也反映出政策不確定性令國際股市區間震盪，使股市樂觀情緒短期下降。國泰金分析，美國總統川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪，因此本月調查結果也顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至9.2，但風險偏好指數小幅走高至19.3。

此外，國泰金也調查民眾對2025年影響台灣經濟因素的看法，結果顯示，有34%的民眾認為最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有26%民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有14%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

調查結果也顯示，民眾景氣展望樂觀指數走低，消費意願短期同步降溫。國泰金表示，國發會最新公布的12月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚，而國泰金控本月調查則顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-6.4，但展望樂觀指數明顯走弱至-11.2。大額消費意願指數下降至8.3，耐久財消費意願指數同步微降至-8.8，顯示民眾消費動能短期降溫。

至於買房意願則連續四個月改善，本月小升至-48.5，賣房意願亦上升至-15.7，這也顯示買賣雙方在對方式看法的分歧正在拉近。

此次的調查結果也顯示，53%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，66%民眾預期通膨高於2%，相較於主計總處於2024年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%，顯然民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。