台經院景氣中心：蛇年「北冷南熱」 建議進軍東南亞市場

「2025經濟情勢與產業展望」研討會19日在台中市政府集會堂盛大開講，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德展望2025年全球經濟，斷言將是「北冷南熱」，他提醒對歐美的投資需謹慎，建議可進軍東南亞、南亞市場，以確保企業競爭力。

這場研討會，由台中市工商發展投資策進會攜手大台中中小企業協會及台中市創新創業協會共同主辦，特別邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德主講，超過550位產業代表共襄盛舉，掌握經濟趨勢，全場座無虛席。

工策會總幹事黃于珊表示，「春江水暖鴨先知」，工策會已連續四年邀孫明德開講，去年孫主任預測台灣景氣將迎來春暖花開，產業也迎接春雁到來。

但面對美國大選後，地緣政治風險日漸加劇，產業急需掌握全球經濟脈動和未來趨勢，透過孫明德具豐富產業經驗，演講內容精彩，將複雜的總體經濟學及各國政經局勢淺顯易懂地解說，幫助聽眾輕鬆瞭解數據分析未來。

台中市商業會理事長謝豐享則勉勵與會者，掌握全球趨勢並非僅僅是被動的等待景氣回升，「產業界不是棋子而是旗手」，期許大家能夠洞察先機，共同幫助台灣經濟更上層樓。

美國總統川普就職後，提出「對等關稅」此一重磅宣言，大台中中小企業協會理事長林鴻明及創新創業協會理事長牛一帆都說，業者迫切希望瞭解對產業供應鏈的長期影響，幫助產業及早因應。

面對產業界最迫切了解的議題，孫明德表示，明年美國總統川普將迎來「期中選舉」，對於其就職後高談闊論的各項發言，可說是說的多做的少，「吠得很大聲，但沒咬下去」，關稅增加將導致美國本土物價上升，將不利於明年的期中選舉。

總結2025全球經濟，孫明德斷言「北冷南熱」，東南亞成為製造業的外移首選，原有的勞力密集產業則外移至南亞及非洲，這些國家經濟成長快速，基礎建設將大興土木、快速發展。

孫明德表示，全球政經風險日益加劇，包括美中貿易戰升級，美國對於台海、南北韓、中東政局的介入與影響，過去40年是全球貿易化最盛的時期，受川普開第一槍的影響，未來極有可能「各國自掃門前雪」，全球貿易開倒車、四分五裂。

孫明德認為，2025年台灣整體經濟情勢將走向百花齊放，但仍應注意分散風險，特別是對歐美的投資需謹慎，建議可進軍東南亞、南亞市場，確保企業競爭力。

今天研討會報名踴躍，超過550人與會，當中包括台中市金手獎得獎廠商協進會現任理事長郭元瑾及多位榮譽理事長，以及多位工業區、公協會理事長到場聽講，展現台中產業界強大企圖與活力。