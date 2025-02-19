動作要快！家電汰舊換新每台最高享5,000元補助 申請至10月底

經濟部19日宣布，2025年「住宅家電汰舊換新節能補助」啟動，民眾只要將家中老舊冷氣機及電冰箱汰換為一級能效產品，每台新機可申請補助3,000元。經濟部表示，受立法院凍結部分補助預算影響，預估今年將減少補助60萬台，並縮短申請期間至10月底，如經費用罄則提前截止受理。呼籲有補助需求的民眾把握機會，及早汰換家電完成申請作業。

能源署表示，民眾如購買一級能效冷氣、冰箱，還可向財政部國稅局申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2,000元，等於汰換家中老舊冷氣或冰箱，改用一級能效產品，合計可享最高5,000元的節能優惠。

經濟部19日公告2025年度補助購買期間（2023年1月1日至2025年10月31日），行政院公報將於明日刊登，在目前可用預算額度內，將受理申請補助至2025年10月31日，如經費用罄將提前截止，請民眾特別留意。民眾申請案件將於總統府公告2025年預算案後，陸續辦理撥款作業。

家電汰舊補助於2023至2024年辦理期間，累計促成322.8萬台冷氣、冰箱汰舊換新，年節電量約19.3億度，實施成果良好。推估國內住宅老舊家電還有408萬台，為加速舊機汰換升級，落實深度節能目標，未來兩年將持續推動補助措施，經濟部2025年已編列68億元預算，預計汰換207萬台。

經濟部能源署指出，今年補助預算經立法院凍結20%，不僅影響審案行政作業，補助台數也將縮減至147萬台，預估有50萬戶失去受惠機會。

今年補助申請方式維持不變，住宅用戶於補助期間內購置一級能效冷氣、冰箱，配合回收家中舊機，即符合補助資格。備妥身份證件、存摺封面、裝機地址電費單、統一發票、產品保固卡、廢四機回收聯單等文件影本後，可直接至補助專屬網站(https://save3000.moeaea.gov.tw)線上申請，或填寫紙本申請表，併同其他佐證文件，以掛號郵寄至指定信箱(板橋郵政8-17號信箱)。

能源署表示，過去兩年有八成以上民眾透過網路申辦補助，為了提升線上申請的便利性，今年會持續運用OCR光學辨識技術簡化資料輸入流程，縮短申請所需時間。建議民眾多利用24小時不打烊的線上申請服務，在家就可輕鬆送件，不僅快又省力，更有助於節能減碳。

有關家電汰舊補助詳細規定，民眾可參閱補助專屬網站公開資訊，申請過程如有任何問題，亦可透過線上文字客服，或於每日上午8點至晚間9點，撥打補助專線電話(02-29559666)，向專業客服人員諮詢協助。