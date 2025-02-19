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AI伺服器大廠擬加碼德州 三三會憂政府談判難度高

中央社／ 台北19日電
三三會理事長林伯豐（右）。圖／聯合報系資料照
三三會理事長林伯豐（右）。圖／聯合報系資料照

因應川普2.0，台灣AI伺服器大廠擬加碼投資德州。三三會理事長林伯豐表示，美國市場廣大，且科技技術領先，但台美之間並無雙邊貿易協定，加上赴美投資會被課稅，由政府向美方談判的難度很高，建議台廠到美國投資應自行評估，才能妥善發展。

美國總統川普宣布將在4月對各國課徵「對等關稅」，近期又揚言將提高晶片關稅，台灣產業如何因應及供應鏈變化備受關注。

林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，台灣電子產業中的晶片等，是在民間和政府共同協助之下發展，是台灣人努力的功勞，也希望相關技術能夠持續在台灣發展和創新。

對於AI伺服器大廠加碼投資德州，可能會遇到美國製造成本高等挑戰，林伯豐表示，美國有3億多人口，是廣大市場，且科技技術領先全世界，台灣廠商到美國投資應評估自己的市場和優勢，才能妥善發展。

不過，林伯豐認為，要靠台灣政府和美國商談投資條件的難度很高，因為台美之間並無雙邊貿易協定（BTA），加上企業赴美投資會被課稅，建議台灣政府提供投資優惠給廠商會比較實際。

受川普2.0影響，林伯豐表示，全球供應鏈因美國政府主張，將改成區域供應鏈，已有許多公司因應這個趨勢，以美國市場為主的台廠應該會提出辦法來應對。

此外，媒體詢問台玻如何因應美國關稅政策變化，林伯豐表示，平板玻璃有小部分加工產品銷售到美國，印刷電路板的玻璃纖維則是經過銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）等客戶銷往美國，會持續配合客戶投資意向。

兩岸關係方面，林伯豐表示，如果能夠透過海基會和海協會交流，台灣才不會被美國當作籌碼，政府也應該實事求是、穩定兩岸政治關係。

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