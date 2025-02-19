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林伯豐：電價恐年年漲 非核改非碳家園是唯一解方

中央社／ 台北19日電
經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價。圖／聯合報系資料照
經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價。圖／聯合報系資料照

經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價，三三會理事長林伯豐表示，近年電價累計調幅逾6成，墊高企業成本，獲利減少將近5%，電價調漲也會影響民生和下游產業。他認為，電價恐怕年年調漲，唯一解方就是將非核家園調整為非碳家園。

林伯豐今天在三三會例會表示，從2022年起連續4次調整電價，電價從平均每度2.58元調升至4.29元，累計調幅66%，企業成本增加15%，獲利減少將近5%，會導致企業外移到電價及投資環境合適的國家。

林伯豐表示，民生電價雖然凍漲，用電大戶的製造業是供應鏈源頭，漲電價會提高企業成本，會調高產品售價，一定會影響下游產業以及民生。他指出，電價恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」調整「非碳家園」。

林伯豐提出3點建議，包括台電資料顯示，核電每度電成本新台幣1.09元，只有增加核能發電，才能降低台電發電成本，達到合理電價，穩定供電。

他表示，政府應降低化石能源，提高核電占30%以上，核三廠延役，應採用新一代的核能技術興建核電廠，並建議調漲電價應納入全部用戶。

此外，去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5283億元。林伯豐表示，這是自2021年以來，連續第4年稅收超徵，合計累計已經超徵1.8兆元，稅收大幅超徵似已成常態，應該要還稅於民，同時檢討並廢除不合時宜的稅賦，例如印花稅、娛樂稅以及貨物稅等。

林伯豐 核電廠 電價

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