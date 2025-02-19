製造業產值連續兩季超過5兆元 電子零組件產值創新高

AI與高效能運算成長力爆棚，貢獻去年製造業大幅成長。經濟部統計2024年製造業產值，自去年第1季終結連5季的負成長後，即上連續4季正成長，且2至3季增幅更高達1成左右，第3、4季產值均超過5兆元。

經濟部統計處指出，因人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加以年底前因應農曆春節備貨效應，使得2024年第4季製造業產值5兆535億元，較上年同季增加9.44％，連續4季正成長。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆7811億元，創歷年單季新高，較上年同季增加19.37％，是推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業受惠人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增26.81％。

電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續強，產值增加至4483億元，為歷年同季新高，年增25.49％。

不過，面板及其組件業受大尺寸 TFT-LCD 面板需求疲弱影響，產值1240億元，年減2.97％，抵銷部分增幅。

傳產方面，受中國大陸產能全開出加劇市場競爭影響，化學材料及肥料業產值年減2.73％、汽車及其零件業產值年減11.30％；；基本金屬業因上年同季鋼鐵市況疲軟，部分鋼廠產線歲修減產，比較基數較低，產值年增1.08％。

雖然是傳產類，但機械設備業受惠於因半導體產業擴廠動能強勁，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值年增8.95％。

統計處表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113年第4季製造業生產指數104.15，較上年同季增加13.73％，連續4季正成長。

經濟部表示，新興科技應用未來仍將持續擴展，半導體高階製程及伺服器需求仍然強勁，將帶動我國製造業生產動能穩定成長，至於美中科技戰、地緣政治衝突，以及貿易保護措施等，則是可能制約全球經濟成長力道的不確定因素。