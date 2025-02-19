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公平會響應淨零頒布指引 永續前提可望豁免聯合行為

中央社／ 台北19日電

淨零永續成為全球追求的目標，為了讓企業邁向永續的過程更順利，公平會今天宣布，12日委員會議決議發布「事業因應環境永續涉及聯合行為之參考指引」，當事業因環境永續而有共同採購等行為時，得依法申請聯合行為例外許可。

台灣在110年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是台灣的目標，而後政府相關部會陸續公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」。

公平會12日委員會議決議發布「事業因應環境永續涉及聯合行為之參考指引」，有助於事業因應環境永續時，預先瞭解經營行為可能觸及公平交易法聯合行為的規範。

「事業因應環境永續涉及聯合行為之參考指引」以2050淨零排放目標的12項關鍵戰略為基礎，盤點事業未來可能作為，並提醒涉及公平交易法聯合行為的情境，包括易構成聯合行為時，若事業認為對於環境永續有助益，得依法申請聯合行為例外許可；另外，易構成違法聯合行為的情境，事業要更為謹慎，避免觸法。

根據指引，有5種情境容易構成聯合行為，若事業認為對於環境永續有助益，得依法申請聯合行為例外許可。一是為了提升能源利用率、增進經營效率，共同採購設備；二是為提升資源回收率、降低成本，統一商品或零件規格；三是為增進資源循環利用、改良節能商品品質，共同研究發展、創新技術；第四，為降低環境汙染，共同採購危害環境程度較低的原料，或減少使用不環保原料製成的商品；第五，其他相互約束事業競爭活動，但對環境永續有助益者。

但也有5種情境容易構成違法聯合行為，對市場競爭秩序有高度危害，公平會提醒業者必須更為謹慎，包含共同定價、分配交易對象、共同決定數量、共同決定採購或銷售策略，以及共同抵制事業進入市場。

公平會表示，113年6月間舉行國際研討會，邀請各國競爭法主管機關針對數位競爭、永續發展進行經驗交流，「事業因應環境永續涉及聯合行為之參考指引」草案研擬期間，便參考他國競爭法主管機關發布的相關永續指引內容，並積極與外界溝通，113年9月辦理產業界及行政部門座談會、徵詢相關領域學者專家的專業意見，經歷多次調整修正後，才正式發布。

公平會補充，指引內容除了以情境例示方式，讓事業更容易遵法，也設計「事業自我評估檢查清單」，事業可以透過自我檢核的方式，快速檢視涉及環境永續行為是否符合公平交易法的規定，或進而評估是否需申請聯合行為例外許可。

公平會 環保

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