林伯豐：稅收超徵 政府應還稅於民、廢除不合宜稅賦

三三會19日舉行2月例會，理事長林伯豐表示，財政部公布去年稅收超徵5,283億元，創歷史新高，為2021年以來連續第4年稅收超徵，合計累計已超徵1.8兆元，他呼籲政府應「還稅於民」，並檢討並廢除不合時宜的稅賦，例如印花稅、娛樂稅以及貨物稅等，避免重複課稅，才能真正減少企業及民眾不合理的負擔。

三三會2月例會，邀請台大教授楊永明以「川普2.0展開與亞洲政治經濟」為題發表演說，林伯豐在會前受訪時，被問到數家科技廠已有意到美國設廠，林伯豐認為，美國擁有逾3億人口，市場規模大，美國科技領先在全球屬一屬二，任何一家台資企業到美國投資都要應評估自己的市場及優勢所在。

林伯豐並表示，針對有意到美國投資的企業，若要靠台美兩方政府商談投資條件有困難，政府應提供在台的政策優惠比較實際。他表示，全球供應鏈現在在美國政府的主張，已改成區域供應鏈的趨勢，很多企業已在應變中，台灣企業也是如此，兩岸關係若能和緩，台灣才不會被美國當成籌碼。

針對賴總統將提高國防預算達GDP的3%，林伯豐認為，台灣的國防科技落後美、中兩國及多數國家，國防預算佔GDP 3%並無濟於事，政府應實事求是方為正道。

林伯豐隨後在致詞時表示，財政部2月11日公布去年稅收超徵金額5,283億元，創下歷史新高。這也是自2021年以來，連續第4年稅收超徵，合計累計已經「超徵」1.8兆元，「稅收大幅超徵」似已成常態。應該要「還稅於民」，同時檢討並廢除不合時宜的稅賦，例如印花稅、娛樂稅以及貨物稅等，避免重複課稅，才能真正減少企業及民眾不合理的負擔。

他指出，經濟部長郭智輝表示要調漲電費，經濟部從2022年起連續四次調整電價，電價從平均每度2.58元調升至4.29元，累計調幅66%，企業成本增加15%，獲利減少將近5%，可能會導致企業外移。民生電價雖然凍漲，但用電大戶的製造業是供應鏈源頭，漲電價會提高企業成本，可能會調高產品售價，一定會影響下游產業以及民生。

林伯豐強調，電價未來恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，因此他提出三大建議：

一，台電資料顯示，核電每度電成本新台幣1.09元，只有增加核能發電，才能降低台電發電成本，達到「合理電價，穩定供電」。

二，政府應降低化石能源，提高綠色能源核電占比30%以上，核三廠延役，採用新一代的核能技術興建核電廠。

三建議調漲電價應納入全部用戶，可以採取不同的調漲幅度。以補貼或增資台電，也是人民納稅的錢。

林伯豐最後並指出，最近在撥接國際電話，會先聽到「此通為國際電話，請小心詐騙」的語音，電話常常被掛斷，已造成企業與國外客戶進行聯絡的困擾，建議政府採取更有效的防止詐騙的措施。