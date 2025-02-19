預算遭凍20％ 經濟部節能家電補助數量大砍29％

經濟部19日宣布，114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」啟動，民眾只要將家中老舊冷氣機及電冰箱汰換為一級能效產品，每台新機可申請補助3000元，但由於立法院凍結部分預算，今年補助減少60萬台，並縮短申請期間至10月底。

節能家電補助從112年開辦至今是第3年，兩年時間累計促成322.8台冷氣、冰箱汰舊換新，年節電量19.3億度，經濟部推估國內住宅老舊家電還有408萬台，為加速舊機汰換升級，未來兩年將持續推動補助措施，經濟部原本114年編列68億元預算，預計汰換207萬台，但預算遭立院凍結20％，補助縮減至147萬台，約有50萬戶失去受惠機會。

經濟部19日公告114年度補助購買期間（112年1月1日至114年10月31日），在目前可用預算額度內，將受理申請補助至114年10月31日，如經費用罄將提前截止，提醒民眾留意。

今年補助申請方式維持不變，住宅用戶於補助期間內購置一級能效冷氣、冰箱，配合回收家中舊機，即符合補助資格，不過，民眾申請案件要等總統府公告114年預算案後，才會陸續辦理撥款作業。

能源署提醒，購買一級能效冷氣、冰箱，還可向財政部國稅局申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2000元，等於汰換家中老舊冷氣或冰箱，改用一級能效產品，合計可享最高5000元的節能優惠。