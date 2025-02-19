北分署遭霸凌輕生公務員獲追頒勞動獎章 議員盼立法解決職場霸凌

勞動部北分署去年吳姓公務員遭職場霸凌輕生，勞動部長洪申翰今宣布，為吳員追頒三等勞動專員獎章。率先揭發此事的新北市議員李宇翔強調，任何獎章喚不回吳員性命，勞動部應不斷檢視自我缺失，徹底解決職場霸凌問題，比如職安法將納「職場霸凌防治專章」，盼立院盡快三讀通過。

李宇翔說，洪申翰向社會各界報告有關吳姓公務員因公撫恤案的進度，目前銓敘部已經通過審查，後續勞動部將依照銓敘部的相關規定來辦理。對於家屬而言是最大安慰，且對已逝世的吳員生前戮力從公的最高肯定。

李宇翔強調，吳員的犧牲是家屬心中永遠的痛，保障勞動權利要透過勞動部不斷檢視自我缺失，像是職安法即將納入「職場霸凌防治專章」，盼相關法令在立法院內盡快三讀通過，並呼籲，徹底解決職場霸凌的問題，千萬不要再犯「今日公祭明日忘記」的錯誤，以防未來再發生同樣的憾事。