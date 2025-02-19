快訊

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意搞成這樣

哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

聽新聞
0:00 / 0:00

北分署遭霸凌輕生公務員獲追頒勞動獎章 議員盼立法解決職場霸凌

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨籍新北市議員李宇翔，率先揭發勞動部吳姓公務員因職場霸凌輕生身故。本報資料照片
民進黨籍新北市議員李宇翔，率先揭發勞動部吳姓公務員因職場霸凌輕生身故。本報資料照片

勞動部北分署去年吳姓公務員遭職場霸凌輕生，勞動部長洪申翰今宣布，為吳員追頒三等勞動專員獎章。率先揭發此事的新北市議員李宇翔強調，任何獎章喚不回吳員性命，勞動部應不斷檢視自我缺失，徹底解決職場霸凌問題，比如職安法將納「職場霸凌防治專章」，盼立院盡快三讀通過。

李宇翔說，洪申翰向社會各界報告有關吳姓公務員因公撫恤案的進度，目前銓敘部已經通過審查，後續勞動部將依照銓敘部的相關規定來辦理。對於家屬而言是最大安慰，且對已逝世的吳員生前戮力從公的最高肯定。

李宇翔強調，吳員的犧牲是家屬心中永遠的痛，保障勞動權利要透過勞動部不斷檢視自我缺失，像是職安法即將納入「職場霸凌防治專章」，盼相關法令在立法院內盡快三讀通過，並呼籲，徹底解決職場霸凌的問題，千萬不要再犯「今日公祭明日忘記」的錯誤，以防未來再發生同樣的憾事。

勞動部 李宇翔 職場霸凌

延伸閱讀

談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

公務員之死 勞動部追頒3等勞動獎章、將設「職場霸凌防治專章」開首例

台水與工會簽團體協約 勞動部長洪申翰大推育兒福利條文

滑冰／美國空難奪走好友生命 滑冰新星李宇翔盼延續精神

相關新聞

預算遭凍20％ 經濟部節能家電補助數量大砍29％

經濟部19日宣布，114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」啟動，民眾只要將家中老舊冷氣機及電冰箱汰換為一級能效產品，每台新...

林伯豐：稅收超徵 政府應還稅於民、廢除不合宜稅賦

三三會19日舉行2月例會，理事長林伯豐表示，財政部公布去年稅收超徵5,283億元，創歷史新高，為2021年以來連續第4年...

瑞銀財管CIO：黃金今年目標價上調至3,000美元

瑞銀看好黃金價格再上挺到每盎司3000美元。瑞銀19日指出，貴金屬仍然具有價值，尤其看好黃金和白銀，因為這兩種貴金屬是全...

製造業產值連續兩季超過5兆元 電子零組件產值創新高

AI與高效能運算成長力爆棚，貢獻去年製造業大幅成長。經濟部統計2024年製造業產值，自去年第1季終結連5季的負成長後，即...

北分署遭霸凌輕生公務員獲追頒勞動獎章 議員盼立法解決職場霸凌

勞動部北分署去年吳姓公務員遭職場霸凌輕生，勞動部長洪申翰今宣布，為吳員追頒三等勞動專員獎章。率先揭發此事的新北市議員李宇...

獨／中科興農正式簽約緊鑼密鼓 球場預約僅到4月露端倪？

中科管理局欲收購興農高爾夫球場，做為台積電設廠用地，但球場會員如何賠償遲未解決。興農球場會員權益促進會會長陳永豐說，在上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。