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獨／中科興農正式簽約緊鑼密鼓 球場預約僅到4月露端倪？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局想要收購興農高爾夫球場，做為台積電設廠用地。圖／中科管理局提供
中科管理局想要收購興農高爾夫球場，做為台積電設廠用地。圖／中科管理局提供

中科管理局欲收購興農高爾夫球場，做為台積電設廠用地，但球場會員如何賠償遲未解決。興農球場會員權益促進會會長陳永豐說，在上周五(14日)拜會中科後，感覺中科以往維護會員態度已有轉變，甚至還說出「我們沒有棍子打興農」等語，在會員權益須保障下，決定24日上午10時集結3百人至中科抗議，表達訴求。

對於興農球場會員權益促進會此舉，中科管理局和興農球場今都表示「不便回應」。但是，對於興農球場以往都可以讓會員提前半年預約打球，但前兩周卻公告現在只到四月，許多會員和工作人員已私下說，這已暗示球場在四月後就會停止營業。對此，球場也表示，不便回應，目前仍正常營運。

本報日前已獨家報導，在會員問題遲遲無法解決下，中科管理局為免已訂第一季交地給台積電的承諾再拖延，已可能先繞過會員問題，等土地取得之後，再由興農循法律途徑解決會員球證問題。

會員與興農球場應屬兩造私權關係，為什麼反而針對中科？陳永豐說，中科原本依立委蔡其昌召開過的協調會內容，要求興農先解決了會員賠償問題再談土地價購，但自14日的會晤之後，他們感覺中科態度已改變，中科已不堅持會員賠償先處理的立場，而這個局是由中科先設的，會員們感覺遭到背棄，才會針對中科。

台積電 永豐 蔡其昌

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