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林佳龍接見葛來儀訪團 期待深化與美國經貿關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍18日在外交部接見「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）訪團一行，林佳龍笑說，他和葛來儀 25 年前就在華府見過面，兩人是舊識，此次見面讓他感覺到「儀」見如故！林佳龍也提到葛來儀是全球知名的國際政治專家，專精於台灣議題與兩岸關係，其對國際情勢的見解不僅擲地有聲，更能影響各國政府的決策。

林佳龍提到，去(2024)年德國馬歇爾基金會於在葛來儀的主導下，發布「聯大第 2758 號決議研究報告」，指出中國錯誤詮釋並濫用該決議，該報告獲得時任美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）認同，使許多民主國家進一步認識到中國對聯大第 2758 號決議的扭曲。

對此，林佳龍特別向葛來儀表達感謝，並指出其研究報告促使「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過「針對聯大第 2758 號決議之各國議會決議範本」，進一步推動澳洲、英國、荷蘭及捷克等國會，以及歐洲議會通過友台決議，為台灣反制中國法律戰提供莫大助益。

此外，葛來儀此次來訪邀請 12 位年輕學者同行，涵蓋國際政治、商業、AI、資通訊及公衛等專業領域，林佳龍表示，從學者們的熱烈發言中，可以感受到他們對台灣議題的關注與重視。林佳龍也向與會學者分享，美國總統川普再度執政，在安全議題上延續印太戰略，台灣亦將負責任地增加國防投資，以確保台海和平穩定；在經濟方面，台灣期待深化與美國的經貿關係，並期盼台美能在「讓美國再次偉大」的路上成為夥伴。

透過面對面的溝通，能精確地傳達我國外交政策及對國際情勢的看法，減少訊息多層次傳播的誤差，林佳龍也期待台灣年輕的外交官可以藉此跟美國年輕學者互動，讓台美的友誼代代相傳，持續深化雙邊關係。

林佳龍 美國

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