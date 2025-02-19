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瑞銀：貴金屬仍具價值 能源前景仍偏向樂觀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)對大宗商品資產類別整體保持中性立場，但基本面表明，不同大宗商品類別的前景各異，投資者可以考慮相應地調整其敞口。

首先，貴金屬仍然具有價值。 隨著川普政府推進其關稅議程，全球貿易中斷的風險上升，最近將對貴金屬的觀點從適度看好上調至看好；尤其看好黃金和白銀，因為這兩種貴金屬是當前環境的主要受益者。最近將黃金2025年的目標價上調至3,000 美元/盎司，以反映央行(為分散外匯儲備)和 ETF的強勁需求。黃金對於增強投資組合以抵禦避險情緒飆升也至關重要；投資者可以考慮在平衡型美元投資組合中配置 5%黃金。

其次，儘管白銀不會直接受益於央行的買盤，但金價走高仍可能為銀價提供一些支撐，因為白銀與黃金呈穩定正相關。推動銀價上漲的兩個關鍵因素—美國國債收益率下降和投資者對增加週期性大宗商品敞口的信心回升—應在未來幾個季度逐漸顯現，白銀應在下半年跑贏黃金。金銀比價超過90是不可持續的，應會逐漸回落到80或以下。到2025年底，由於供應緊張，全球工業生產復甦應在中期內支撐銀價升至38美元/盎司。短期內，投資者可以考慮賣出其下行風險。

此外，工業金屬仍然承壓。對基本金屬仍保持中性立場，鑒於貿易中斷和美聯儲在1月通脹數據強於預期後更趨鷹派導致經濟增長放緩，基本金屬受影響首當其衝。即使在宣布對鋼鐵和鋁製品徵收關稅之前，銅在中國大陸以外的需求前景依然充滿挑戰。雖然預計美聯儲在2025年下半年降息將有利於製造業活動，但前景仍然陷於持續地緣政治不確定性的陰霾。

能源前景仍偏向樂觀。能源維持適度看好，並預計布倫特原油和天然氣價格將呈上升趨勢。預計供需狀況將是能源類大宗商品的主要驅動因素。對於天然氣預計人工智能數據中心的需求上升將推動其價格長期走高。石油方面，川普政府專注於限制伊朗和俄羅斯的石油供應，可能會迫使中國大陸和印度越發從更廣泛的公開市場中獲取石油以滿足其需求。儘管美元在短期內可能走強，但預計布倫特原油價格將向每桶80美元的水準靠攏；因此，投資者可以考慮賣出布倫特原油和天然氣價格的下行風險。

石油

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