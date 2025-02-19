新創投資法規有望鬆綁 創投公會邱德成：已列入會期

新創投資產業持續擴大，而創投公會作為台灣市場眾多「新創企業」背後推手，而理事長邱德成也於19日現身，向媒體說明了創投公會新的一年的政策推動規畫。他指出，2025年要逐一解決限制新創投資的法規障礙，擴大金融資金經由創投基金投資新創，並且落實新創事業早期利用資本市場籌集資金。

邱德成指出，去年是創投引進台灣第40年，創投公會以「創投引進台灣的40周年」為主題，盛大舉辦了兩天的年會活動，並藉機頒給宏碁（2353）創辦人施振榮第一屆終身成就獎的殊榮。同時，我們邀請行政院卓榮泰院長及相關內閣首長演講，並請童子賢、陳怡樺、何英圻等創業家分享台灣產業趨勢與機會。創投公會今年將在8月12日、13日兩天舉辦「2025台灣創投年會」，敬請各界期待。

在政策推動方面，公會投入大量資源，積極爭取「產創條例」修法，為新創投資創造更有利環境。邱德成表示，雖然目前即將完成修法通過的版本，與我們的理想仍有落差，但仍成功推動兩項重大進展：一是有限合夥創投的穿透課稅門檻由3億降至1.5億，二是個人投資新創的抵減門檻從100萬降至50萬，適用年限由2年延長至5年，抵扣上限從300萬提升至500萬。這些調整將有助於活絡創投生態系，吸引更多資金投入新創。

邱德成坦言，自己去年向金管會建議，希望鬆綁對金融機構所屬創投之金融檢查項目，激勵金融機構參與創投投資，獲金管會正面的回應。他指出，屬於金融機構的創投，近年在數量上一直在增加，並且比例已超過創投管理總資金的一半，「這次鬆綁將有助於金融機構資金挹注創投，促進新創產業發展。

邱德成表示，公會去年大力推動資本市場更加友善新創，並促成多項關鍵改革。證交所推動創新板2.0取消合格投資人限制，交易條件幾乎與主板一致，將吸引更多新創掛牌，加速出場時間，提升投資意願。此外，公會也向櫃買中心建議升級「創櫃板Plus」，提供更明確的誘因，幫助中小微企業快速進入資本市場；同時，我們也主張開放證券商在一定比例內投資創櫃板，以挹注更多資源支持新創。

除了持續推動創投政策與友善資本市場，今年公會也將聚焦金融機構如何進一步支持新創投資。目前，台灣創投業資金來源中，金融機構轉投資的比例已超過一半；創投公會會員中，也有超過一半是金融機構轉投資的創投。邱德成表示，金管會積極建立台灣成為亞洲資產管理中心，與香港、新加坡的資產管理中心不同，應該會以台灣的科技產業的實力當核心。