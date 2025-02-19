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接見台英國會小組訪團 林佳龍盼深化雙邊經貿關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍18日接見「台英國會小組」柴萍恩（Sarah Champion） 主席與訪團成員，並於會面中感謝英國國會與政府大力挺台，展現支持台灣的強勁力道。會面中，林佳龍也向訪團表達期待英國能持續支持台灣申請加入 CPTPP，並進一步促進、深化台英雙邊的經濟貿易關係，期待與英國及歐洲各國在經貿和區域安全的合作關係，並肩守護民主價值，創造繁榮與互惠的共好未來。

「台灣與英國的對話及互動越來越多」，林佳龍表示，台英雙方在 2023 年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），這是台灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構，隨著雙邊貿易額持續增長，台灣也成為英國在亞洲重要的商業夥伴之一。

林佳龍也表示，他非常歡迎「台英國會小組」柴萍恩主席與訪團成員，更透露在會面交流過程，他也特別感謝英國國會與政府，2024年無異議通過友台動議，並明確指出「聯大第 2758 號決議並未提及台灣」，更多次公開反對片面改變台海現狀，強調印太與跨大西洋區域的安全密不可分，展現支持台灣的強勁力道。

英國去年順利成為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員，林佳龍也向柴萍恩主席表示，期待英國能持續支持台灣申請加入 CPTPP，攜手推動貿易自由化，打造更具韌性的國際民主非紅供應鏈。

自 1991 年起，台灣與英國每年召開經貿對話會議，今年即將舉行第 27 次會議。林佳龍提到，台灣與英國在半導體、離岸風電、航太產業、醫療研究及 AI 領域的合作持續深化，雙邊的大學與企業的技術交流也日益密切。此外，林佳龍也再次向英國訪團提議，台英雙邊在「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）的基礎上，可儘速簽署投資、數位貿易與能源淨零等三項子協議，期盼能夠進一步促進雙方穩定、安全且永續的經濟成長。

最後，林佳龍表示，未來台灣將持續深化與英國及歐洲各國在經貿和區域安全的合作關係，並肩守護民主價值，創造繁榮與互惠的共好未來。

林佳龍 英國

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