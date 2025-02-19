美國鋼價暴漲突破900美元 單月飆21%、還要再漲

歐洲近日極思崛起。2月10日的巴黎人工智慧高峰會和2月14日的慕尼黑安全會議相繼在歐洲召開，可惜，大家看見的是美國副總統范斯（JD Vance）火力全開，對法國和德國這兩個主辦國不留情面；法國總統馬克宏在人工智慧高峰會上的左支右絀，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更被范斯的挑釁言論氣得火冒三丈，歐洲儼然成了被美國拿捏的軟柿子。 美國總統川普威風八面，歐洲更像一個隨時會踉蹌跌倒的老先生，難道歐洲的經濟末日即將來臨？

2025-02-19 06:00