快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

美國鋼價暴漲突破900美元 單月飆21%、還要再漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼董事長黃建智。聯合報資料照片
中鋼董事長黃建智。聯合報資料照片

重磅商情顯示，美國鋼價暴漲，熱軋母材在美國時間18日每公噸突破900美元，單月飆漲超過21%，預期後市還要再漲，原本習慣月底開盤的鋼廠計劃提前開盤作業，迎合最新漲勢。

中鋼（2002）董事長黃建智19日說，得到最新報價，美國熱軋出廠價大暴漲，每公噸正式突破900美元大關，漲到每公噸934美元，與一個月前1月20日的769美元本比，上漲165美元，單月漲幅高達21.4%。

上市鋼廠主管表示，美國鋼價暴漲與俄烏戰爭將結束、重建需求有望大量釋出，以及美國對進口鋼鐵課徵25%關稅等因素有關。

尤其俄烏停火端上檯面，川普與普丁通話，美國務卿與俄羅斯外長在沙烏地阿拉伯坐下來面對面商議，都明確表達出烏克蘭戰爭將結束，預估重建用鋼需求高達2,000萬公噸，足夠中鋼生產二年，中鋼長期投資價值浮現，法人圈與中實戶看好後市，積極建構持股水位。

中鋼 美國 鋼價

延伸閱讀

賴清德倡民主供應鏈因應美半導體重稅 介文汲：空洞口號

鋼鐵族群 重建題材熱

期貨商論壇／中鋼期 利多加持

聯俄制中？美強力調停俄烏停戰 陸外交部：亞太不應地緣對抗

相關新聞

因應川普2.0 工商協進會：台企需重估全球供應鏈策略

美國總統川普上任至今話題不斷，日前又預告4月將祭出「對等關稅」。工商協進會副理事長黃教漳今天表示，台灣出口高度依賴美國，...

陳金德視察桃園航空城 指示不再展延明年底前完成

行政院政務委員陳金德18日率相關部會前往桃園航空城現地召開第25次專案小組委員會議，並與桃園市長張善政研商趕辦狀況，目前...

勞保年金月領破2萬元人數倍增 「雙高」成主流警訊出現

勞保局一年一度的勞保老年年金年度統計出爐，最新公布的數據顯示，截至2024年止，共有187萬餘名勞工正請領老年年金，較前一年再增加12.8萬人，但增幅罕見較前一年下降；平均請領金額增加到1萬9344元，較前一年增加520元，往2萬元關卡邁進，其中，男性平均請領金額已破2萬元，達20683元。 值得注意的是，請領者勞保高年資、高投保薪資「雙高」現象成為主流，這反映何種警訊？儘管月領2萬元以下人數仍占5成4，但2萬元以上占比已經從5年前的3成2上升到4成6，且人數倍增，有助勞工退休保障增加。

丁學文專欄／被川普當軟柿子 「老」歐洲迎經濟末日？

歐洲近日極思崛起。2月10日的巴黎人工智慧高峰會和2月14日的慕尼黑安全會議相繼在歐洲召開，可惜，大家看見的是美國副總統范斯（JD Vance）火力全開，對法國和德國這兩個主辦國不留情面；法國總統馬克宏在人工智慧高峰會上的左支右絀，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更被范斯的挑釁言論氣得火冒三丈，歐洲儼然成了被美國拿捏的軟柿子。 美國總統川普威風八面，歐洲更像一個隨時會踉蹌跌倒的老先生，難道歐洲的經濟末日即將來臨？

12財經法案 藍綠白攻防

立法院將於2月25日開議，本會期為法案會期，藍綠白將展開法案攻防。行政院已盤點優先法案，財經相關法案共12項，包含產創條...

不銹鋼業者申請救濟 經部：陸韓鋼品傾銷損害台廠 停課反傾銷稅不利產業

經濟部昨（18）日召開貿易救濟審議會，審議不銹鋼上游廠燁聯鋼鐵、唐榮鐵工廠申請「對自中國大陸及南韓產製進口不銹鋼冷軋鋼品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。