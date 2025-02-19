工商界：政府速與美溝通 爭取有利條件

美國總統川普啟動一連串關稅政策，衝擊全球經濟與金融市場。工商協進會昨天舉辦工商講座，與會的產業界人士呼籲政府盡快加強與美國相關單位溝通，爭取有利條件，包括避免雙重課稅協定、雙邊投資保障協定，爭取關稅豁免或減免，加強雙方科技與創新領域合作等。

電電公會理事長李詩欽指出，台灣要迅速面對川普二點○帶來的挑戰，包含半導體、貿易逆差、對等關稅、國防預算等四大面向，特別是對等關稅最快四月上路，建議政府應在四月或川普上任百天內明確表態。他說，台灣去年光是晶片出口就一百多億美元，大部分是台灣順差，若不在美國當地生產，會造成美國政策調整以平衡貿易逆差。

李詩欽說，美國加徵大陸百分之十關稅，以目前台廠筆電產線在大陸深度布局，會讓台廠傷腦筋。

工商協進會副理事長黃教漳表示，去年台灣對美貿易順差高達七三九億美元，川普以關稅做為外交籌碼，台灣自然無法置身事外。他說，如果美國對台灣半導體產品徵收高額關稅，將對科技產業鏈造成重創；此外，川普政府對大陸商品的高關稅，台商在當地生產並出口到美國的產品，若被徵收高額關稅，也會面臨嚴重挑戰，台灣企業需要重新評估全球供應鏈策略，並加強風險管理，以降低損失。