電電公會看對等關稅 政府4月應明確表態

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美國總統川普啟動一連串關稅政策，衝擊全球經濟與金融市場。工商協進會昨（18）日舉辦工商講座，電電公會理事長李詩欽認為，台灣要迅速面對川普2.0帶來的挑戰，包含半導體、貿易逆差、對等關稅、國防預算等四大面向，特別是對等關稅最快4月上路，建議政府應在4月或川普上任百天內明確表態。

李詩欽認為，台灣去年光是晶片出口就100多億美元，大部分是台灣順差，若不在美國當地生產，會造成美國政策調整以平衡貿易逆差。

美國加徵大陸10%關稅，目前台廠筆電產線在大陸深度布局，加上市場並未成長，會讓台廠傷腦筋。他指出，去年台廠在大陸以外地區生產筆電比重已提升至超過一成，加徵關稅可能會帶動較多供應鏈調整。

工商協進會常務理事晶華董事長潘思亮表示，川普當選會讓美國在資通訊產業方面更強大。他認為，AI是美國經濟主要動力，隨著AI對資通訊與半導體需求愈來愈高，台美依存度也升高，雙邊貿易短期一定會增加，要求台廠赴美投資也是理所當然。

川普 美國經濟 關稅

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