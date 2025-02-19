沃旭表態參與風電3-3選商 集團策略不影響在台發展

沃旭能源日前表示2030年前將縮減投資計畫，沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）昨（18）日表示，他不認為公司策略會影響在台灣發展，對亞太、尤其台灣市場仍深具信心，沃旭期盼參與離岸風電區塊開發3-3期選商。

沃旭能源昨天宣布啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這項風場開發案總裝置容量為920千瓩（MW），預計2026年全數併聯發電，未來將供應台積電大規模綠電，每年發電量相當於100萬台灣家戶一年用電。

全球離岸風電正遭遇逆風，美國總統川普反風電，致使風電發展轉趨保守，沃旭能源日前宣布2030年前縮減投資計畫。

古沛明表示，沃旭目前在台灣有2百萬瓩（GW）風場營運與建置中，他不認為公司策略調整會影響在台灣發展，沃旭期盼參與區塊開發3-3期選商。

沃旭未參與區塊開發3-1期選商，在3-2期選商中落馬，目前經濟部對3-3期選商作業傾向延後。古沛明指出，各國能源政策發展期程有暫時性步調放緩十分常見，沃旭非常希望參與下一輪選商，待政府公布選商細節，持續與政府保持密切溝通。

古沛明表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場是台灣首座簽訂企業購售電契約（CPPA）為營收來源的離岸風場，現啟動海上施工階段，展現沃旭在台灣開發、建置、運維大規模離岸風場的堅定承諾。沃旭能源2020年7月與台積電簽署為期20年的固定價格CPPA，承購該風場全部發電量。

沃旭大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu） 表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場的陸上施工進展順利，2025年將同時進行各項目的海上建置、完成安裝，預計2026年達成全面併聯發電。

沃旭這座離岸風場將安裝66座西門子歌美颯14-236 DD 14 MW風機，這是台灣海峽上最大的風機機型。該風場也是亞太區首次採用環境友善且免打樁技術的負壓沉箱管架式水下基礎。