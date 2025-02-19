12財經法案 藍綠白攻防

立法院將於2月25日開議，本會期為法案會期，藍綠白將展開法案攻防。行政院已盤點優先法案，財經相關法案共12項，包含產創條例等；國民黨則鎖定普發現金相關修法；民眾黨則提出勞保改革相關法案。

行政院日前與民進黨團召開行政立法協調會議，盤點優先法案。其中與財經相關法案，包含《產業創新條例》、《外國專業人才延攬及僱用法》、《人工智慧基本法》、《電業法》、《能源管理法》、《證券投資信託及顧問法》、《貨物稅條例》、《娛樂稅法》、《國際金融業務條例》、《職業安全衛生法》、《保險法》、《資通安全管理法》等12大法案。

國民黨團先前則是喊出「目標推動福國利民法案」，像是《公務人員退休資遣撫卹法》修法，以及推動「還錢於民2.0」等，尤其國民黨立委喊話，將推動《預算法》修法，賦予稅收超徵普發現金的法源依據，當超收稅款超過原訂20％，政府就要還稅於民，預料也將成攻防焦點。

民眾黨則提出，攸關千萬勞工的《勞工保險條例》改革，修法讓勞保基金的「政府最終支付責任」入法，並規畫穩定撥補。