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2024年打工族人數 六年新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

「放棄全職、選擇打工」漸成趨勢？行政院主計總處統計，去年部分工時（兼職、打工）員工共39.9萬人，為近六年新高，主因疫情解封後餐飲業人力需求回升。

薪資方面，部分工時員工近三年薪資中位數皆呈衰退，主要原因除與工時減少有關，也因薪資偏低人數較多所致。

主計總處日前發布去年勞動供需市場相關數據，受雇人員方面，去年全體受雇員工845.7萬人，較2023年增加0.41%，但同時，本國籍全時受雇員工為747.9萬人，已連二年衰退。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，自2019年來，近六年部分工時受雇員工數分別為39.8萬、39.5萬、38.4萬、39.4萬、39.6萬、39.9萬，可發現在2021年疫情緊張時，民眾較不想與外界接觸，且部分工時工作多釋出在餐飲業，在大環境影響下，當年從事部分工時受雇員工數明顯減少，之後隨疫情解封，人數又再漸漸回升。

主計總處資料顯示，部分工時員工因工時較短，去年每人每月總工時平均為98.9小時，年減1.3%，使2024年經常性薪資平均數為20,137元，年增2.65%；而經常性薪資中位數為15,583元，年減1.34%，且連三年都是衰退。

譚文玲指出，部分工時員工經常性薪資中位數呈現衰退，除了跟工時減少有關外，也受到高低薪人數分布影響，且它是浮動的，意味著當時薪資相對偏低人數較多，不像平均數是每一個人都有算進去。

至於哪些人會從事部分工時？譚文玲指出，這就看勞工的選擇，例如家庭主婦可能老公跟孩子在家的時候，必須要照顧家庭，她就會選擇老公上班、小孩上學，中間可能有幾個小時，那時可能家務也不是那麼繁忙，而出來兼差做部分工時工作，還有中高齡就業和學生族群，也是從事部分工時的主要樣態。

工時 薪資

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