因應川普2.0 工商協進會：台企需重估全球供應鏈策略

美國總統川普上任至今話題不斷，日前又預告4月將祭出「對等關稅」。工商協進會副理事長黃教漳今天表示，台灣出口高度依賴美國，加上美國對中國進口商品加徵關稅，也可能影響到在中國設廠的台商，因此台灣企業需要重新評估全球供應鏈策略，加強風險管理，降低損失。

工商協進會今在台北國際會議中心舉辦「川普2.0對台灣及世界的影響」工商講座，工商協進會副理事長黃教漳表示，川普政府的關稅政策，從對加拿大、墨西哥等國加徵高額關稅開始，到近期宣布課徵「對等關稅」都對台灣各大產業造成重大影響，尤其科技、電子及半導體產，而台積電作為全球最大半導體製造商，且高度依賴美國市場，若堅持課稅，將對科技產業鏈造成重創。

此外，黃教漳指出，川普政府對中國商品徵收高額關稅，也會影響到在中國設廠的台商，台商在中國生產後出口至美國的商品，若被徵收高額關稅，也會對台灣產業造成一定衝擊。

為了因應徵收高額關稅，也有公司計畫增加在美國的投資規模，電電公會理事長李詩欽表示，4月29日起將配合政府因應美方政策，再訪德州、加州，並擴大參加由美國商務部主導的投資計畫SelectUSA。

黃教漳說，還是希望政府能加強與美國相關單位的溝通，爭取有利條件，盡快完成台美避免雙重課稅協定，減少台商在美國投資和營運的負擔，並推動雙邊投資保護協定，保障台商在美國的投資利益，最好能爭取美國市場的特殊豁免或減免措施，以降低關稅的壓力，達到強化經濟與促進科技創新領域合作，提升台灣產業的競爭力。