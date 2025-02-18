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美對等關稅不會打擊台灣資通訊 潘思亮：盯一指數就好

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中華民國工商協進會常務理事潘思亮表示，由於AI對半導體的需求，台美貿易短期內一定會增加，美國好，台灣會更好，盯著NASDAQ指數看就好。記者曾吉松／攝影
中華民國工商協進會常務理事潘思亮表示，由於AI對半導體的需求，台美貿易短期內一定會增加，美國好，台灣會更好，盯著NASDAQ指數看就好。記者曾吉松／攝影

美國總統川普上周宣布對等關稅計畫，最快4月上路，工商協進會常務理事、晶華集團董事長潘思亮表示，資通訊產品都是零關稅，所以對等關稅政策對資通訊產品較無影響，反而是農產品的影響比較大。同時，由於AI對半導體的需求，台美貿易短期內一定會增加，美國好，台灣會更好，盯著NASDAQ指數看就好。

潘思亮18日出席工商協進會舉辦的工商講座，分析川普提出的對等關稅，台灣對美關稅6.5%，美國對台關稅僅3.3%，不過，資通訊產品目前都是0關稅，因此資通訊產品不受對等關稅影響，農產品可能會受到比較大的影響。

川普持續推出關稅政策，貿易戰是否有向上發展趨勢？潘思亮說，AI是美國經濟最主要的動力，AI需求使得美國對台灣資通訊產品需求來愈高，美國與台灣的相互依賴程度也愈來愈高，雙邊貿易短期一定會增加，川普要求台灣增加對美投資是理所當然，台灣需要改善與美國這個大客戶的關係。

潘思亮指出，到美國設廠沒有不好，只是不要全部都去，美國是成本較高的地方，工商協進會會員中會前往美國投資的產業，以高科技高附加價值的產業為先，「在台灣資通訊產業全球布局的狀況下，我覺得美國好，台灣會更好，你就盯著NASDAQ指數看就好了，NASDAQ下來，就對台灣不好。」

美國經濟 資通訊 關稅

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