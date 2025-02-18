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財政部國庫署署長陳柏誠：財政部祭三招 引導資金投入國家建設

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

財政部國庫署署長陳柏誠18日指出，政府推動兆元投資方案，財政部將祭三招，引導資金投入公共建設，具體做法為：一，擴大金融商品，除永續債券與公債外，未來將推動REITs不動產投資信託基金等商品；二，建構民間參與公共建設的平台（促參平台），吸引壽險資金回流、投資自償性公債；三，攜手金管會與櫃買中心協助企業發行永續發展債券。

陳柏誠今日出席台北金融研究發展基金會舉辦的「債券研究聯誼會」，並於致詞時指出，市場瞬息萬變，去年市場樂觀預期，聯準會今年將維持降息循環，但美國總統川普上任後的關稅政策引發通膨憂慮，債券殖利率也難以引導下來；正因投資環境變化大，財政部希望協助市場，讓投資工具更加多元化且蓬勃發展，「大家想避險就避險、想賺錢就賺錢」，可以根據不同的目標來操作。

為此，政府推動兆元投資國家方案，主要是著眼國內壽險業資金雄厚，因台灣缺乏長期穩健的投資商品，導致壽險資金長期且大量投資海外，政府希望能採取一些政策，引導壽險資金回台投資。

陳柏誠表示，要達到這些目的，首先要擴大金融商品，除了公債與永續發展債券外，未來也將進一步推動REITs不動產投資信託基金；其次，財政部將透過促參平台，提供固定案源，其中多數的公共建設為自償性；自償性的債券若能順利發行，不會增加政府的債務負擔，未來會朝這方面多加推廣；第三則是發行社會責任債券、綠色債券等；目前包括台北市、高雄市政府都已發行相關債券，接下來會有更多的直轄市政府跟進，如桃園市、台南市政府也建立了債務發行條例，將陸續發行相關債券；財政部會與金管會、櫃買中心三方合作，協助企業取得認證、發行永續發展債券。

陳柏誠表示，債券是很有魅力的金融商品，投資債券除了可以達到保值、避險等功能外，時機拿捏得當，還能獲得不小的利潤，前提是需具備相關知識，才能賺到這些利潤。

債券 財政部

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