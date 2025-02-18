因應川普2.0加徵關稅 工商界籲政府爭取簽署協定與豁免

川普2.0關稅政策多連發，各國政府都在設法因應。工商協進會18日舉辦工商講座，專家與談做出結論，呼籲政府盡快加強與美國相關單位溝通，爭取有利條件，包括避免雙課稅協定、雙邊投資保障協定，爭取關稅豁免或減免，加強雙方科技與創新領域合作等。

工商講座邀請中經院主任劉大年、電電公會理事長李詩欽發表專題演講，解析川普經貿政策，以及分享產業因應策略，並邀請專家與談。

工商協進會副理事長黃教漳表示，台灣是美國第六大貿易夥伴，去年台灣對美貿易順差高達739億美元，川普上任後以關稅做為外交籌碼，台灣自然無法置身事外。川普政府的關稅政策，從對加拿大、墨西哥等國加徵高額關稅開始，到最近宣布要課徵的對等關稅，都對台灣的各大產業產生重大影響，尤其是科技、電子和半導體產業，均為台灣核心競爭力所在。

黃教漳表示，台積電作為全球最大的半導體製造商，對美國市場依賴程度很高。如果美國對台灣半導體產品徵收高額關稅，將對科技產業鏈造成重創；此外，川普政府對中國商品的高關稅，台商在中國生產並出口到美國的產品，若被徵收高額關稅，也會面臨嚴重挑戰，台灣企業需要重新評估全球供應鏈策略，並加強風險管理，以降低損失。

黃教漳指出，考量高關稅壓力，部分台商可能考慮將生產基地轉移至其他國家，甚至增加在美國的投資規模，與會專家認為，政府在政策和資源上應提供更多支持，幫助台商順利過渡挑戰，並確保台灣經濟的穩定發展。

面對川普全面關稅戰的開打，工商協進會建議政府，應盡快完成台美避免雙重課稅協定，減少台商在美投資與營運的負擔；推動雙邊投資保障協定，保障台商在美國的投資利益與降低風險；爭取美國市場的特太豁免或減免措施，以降低關稅壓力；加強台灣科技與創新領域的合作，提升台灣產業競爭力。

川普經常點名台灣偷走美國晶片產業，一方面揚言課徵100％晶片關稅，一方面要求台灣半導體產業到美國投資，有人擔心半導體產業外移後，技術外流問題。工商協進會常務理事潘思亮表示，在先進國家投資，至少還能獲得知識產權的保障，他認為，這是一個可以跟美國政府談判的機會，成立國家隊，跟美國政府談整體合作，例如半導體跟國防需求一起談，不要讓企業單打獨鬥。