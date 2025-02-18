數發部新任資安署長蔡福隆走馬上任 聚焦4項重點工作

數發部新任資安署長蔡福隆6日走馬上任，並於今天舉辦上任記者會，他指出，資安就是國安，未來，資安署將聚焦4項重點工作，以確保台灣資安防線韌性。

此外，中國大陸研發的AI軟體DeepSeek，是近來市場上的熱門話題，南韓已然宣布禁止禁止下載，對於台灣是否要繼續開放使用；蔡福隆表示，DeepSeek因為資料存放在大陸，事實上，存在個資隱私權、資安方面風險，國內政府機關已經明令不能使用，而學術單位若有學術研究需求，必須提出申請、並作審核，而台灣民眾使用DeepSeek若遇到個資問題，還是會回到個資法來進行相關處理。

數發部次長林宜敬也表示，全球各國都對於DeepSeek的資安風險都做出了不同反應，台灣禁止公務單位使用，主要是保護政府機關資訊安全，台灣是一個自由民主的法治國家，一切都必須要依法行事，對於民間，雖然不限制使用，但還是提醒民眾在使用上必須注意相關風險。

蔡福隆指出，資安署工作重點將會聚焦4面向，分別是建構全社會資安防禦韌性、提升關鍵基礎設施資安防護及韌性、壯大我國資安產業、新興資安科技應用及合作。

首先，在 「建構全社會資安防禦韌性」方面，將有系統的擴大資安人才培育，並逐步建構全社會資安防護網，以完善國家資安應變機制，第二，在「提升關鍵基礎設施資安防護及韌性」方面，工控系統安全將是重要挑戰，將建立資安防衛體系，加強工控系統人員培訓，增加關鍵基礎設施構面專家，落實領域基準以提升關鍵基礎設施工控系統防護能量。

第三，在「壯大我國資安產業」方面，透過政策與法規的完善，來擴大國內業者商機及確保網通及資安產品安全，並與數產署合作來鼓勵業者自主研發資安產品或解決方案，第四，在「新興資安科技應用及合作」方面，將致力加速推動資安產業及產業資安的AI化等及深化國際資安合作、交流及結盟。

關於網通產品部分，市場日前曾傳出，美國政府正考慮明年起禁用TP-Link路由器，主因是調查之後發現這些設備可能對國家安全構成威脅；對此，蔡福隆表示，由於TP-Link是來自對岸的產品，對於危害國家資通安全的軟硬體，已在公務機關、國營事業做出限制，因為科技發展進步很快，政府很難訂定清單範圍，就怕一放進清單，有些產品會用貼牌的方式進入，但只要是危害國家安全的軟硬體，政府機關都不能使用。