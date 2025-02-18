資安署長蔡福隆：會調配預算、資源 放在國家數位安全

立法院大砍數發部預算，對此，資安署長蔡福隆今（18）日指出，雖然資安署被刪減，但是資安防禦、防護工作不會減少，「這是重中之重，國家數位安全不能打折扣，這個跟民眾息息相關，也跟國家數位安全息息相關，資源還是會擺進來。」

蔡福隆指出，資安防護是資安署的核心，建立一個可信賴的資安環境、強化政府A級機關與關鍵基礎設施的資訊系統防禦，都是資安署的重要工作，「防禦還是核心中的核心」。

立法院刪除資安署今年3500多萬元預算，其中有760萬元是出國經費；對此，蔡福隆指出，如果刪減預算已經是既成事實、之後沒有變動，那麼，資安署也會就預算刪減情況來做出調整，舉例來說，如果無法出國，那麼，就會用視訊會議方式來參加國際會議，但是，國家數位安全不能打折扣，資源還是會擺進來。

蔡福隆提到，台灣每天遭受國外攻擊大約是240萬次，「因為這些攻擊，資安署不可能對防禦有任何鬆懈或者疏忽。」在國家威脅防護部分，仍舊會委請資安院來負責，這部分的工作不會降低防護水準，同時，也會維持國家聯防機制。

另外，資安署也會持續對國家關鍵基礎設施進行健檢，蔡福隆指出，一定會做一些更深度的檢查，「這就跟人體健康檢查一樣，有些健康檢查是三、五千元，但也有些健康檢查是一萬元或者三萬元，這就是檢查項目跟深度不同。我們對國家關鍵基礎設施也是這樣的觀念，這對於國家來說相當重要，不能只做一般檢測，要做更深度的檢測。」